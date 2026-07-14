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SPU rozširuje spoluprácu s univerzitou v maďarskom Debrecíne

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Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Spolupráca medzi oboma vysokými školami má takmer 50-ročnú tradíciu.

Autor TASR
Nitra 14. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre rozširuje spoluprácu s univerzitou v maďarskom Debrecíne. K tradičnej spolupráci v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied sa po podpise nového memoranda o porozumení pridávajú aj technické a ekonomické odbory, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.

Spolupráca medzi oboma vysokými školami má takmer 50-ročnú tradíciu. Rozšírenie partnerstva potvrdzuje spoločný záujem oboch inštitúcií reagovať na aktuálne výzvy v poľnohospodárstve, potravinárstve, technológiách aj ekonomike prostredníctvom spoločného výskumu, vzdelávania a medzinárodnej spolupráce, skonštatovala prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu Lucia Palšová.

Dekan Fakulty poľnohospodárstva Univerzity v Debrecíne László Stündl potvrdil, že odborníci oboch univerzít dlhodobo riešia podobné výzvy, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. „Oblasti Karpatskej kotliny čelia rovnakým problémom - neskorým jarným mrazom, obdobiam sucha či šíreniu chorôb a škodcov. Zároveň však musíme zabezpečiť produkciu kvalitných potravín. To si vyžaduje precízne poľnohospodárstvo, moderné technológie a komplexný vedecký prístup podporený technickým aj ekonomickým zázemím,“ uviedol.

Nová dohoda vytvára priestor pre intenzívnejšiu výmenu študentov a pedagógov, spoločné vedecké projekty, organizovanie odborných podujatí a rozvoj medzinárodných výskumných aktivít.
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