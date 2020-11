SPU sa do Týždňa vedy a techniky zapojí online programom

Nitra 9. novembra (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa zapojí do 17. ročníka Týždňa vedy a techniky. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 budú všetky podujatia prebiehať vo virtuálnom priestore.



V rámci podujatia je pripravená výstava, ktorú organizuje fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. „Expozícia s názvom Objekt architekta J. Grossmanna bude na Hospodárskej ulici v Nitre dostupná od 9. do 30. novembra a predstaví postery mapujúce vznik, vývoj a súvislosti objektu na Hospodárskej ulici,“ uviedla Renáta Chosraviová z SPU.



Fakulta ekonomiky a manažmentu sa do Týždňa vedy a techniky zapojí dvoma výberovými prednáškami, ktoré sa budú konať 12. novembra. „Prvá na tému Klíma to potrebuje prebehne spolu s diskusiou s Michalom Sabom 12. novembra. Druhá s názvom How to Manage Teams Remotely sa bude konať v ten istý deň v rámci predmetu Shills for Success a prednesie ju odborník zo spoločnosti AT&T Zoltán Labai,“ povedala Chosraviová.



Súčasťou týždňa zameraného na podporu a popularizáciu vedy bude aj Vedecká konferencia doktorandov, ktorá sa bude konať 11. novembra. „Cieľom podujatia, ktoré organizujú tri fakulty SPU, je prezentácia výsledkov doktorandov a ich vzájomná konfrontácia s rovesníkmi zo Slovenska, ale aj zahraničia,“ pripomenula Chosraviová.



Ako doplnila, cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky je zlepšenie vnímania vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Zároveň má popularizovať a prezentovať výsledky vedy a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.