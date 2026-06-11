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Štvrtok 11. jún 2026
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SPU sa umiestnila na tretej priečke rebríčka atraktivity absolventov

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Na snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Analýza vychádza z údajov získaných zo 17.855 životopisov absolventov a absolventiek vysokých škôl.

Autor TASR
Nitra 11. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa umiestnila na tretej priečke v rebríčku atraktivity absolventov verejných vysokých škôl. Zostavil ho portál Profesia.sk.

Analýza vychádza z údajov získaných zo 17.855 životopisov absolventov a absolventiek vysokých škôl. „Poradie univerzít je zostavené na základe počtu zobrazení životopisov absolventov zamestnávateľmi v roku 2025. SPU tak obhájila svoje umiestnenie z predchádzajúceho roka,“ informovala univerzita.

Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej výsledky rebríčka potvrdzujú, že absolventi SPU patria medzi vyhľadávaných odborníkov. „Univerzita pristúpila ku komplexnej reorganizácii študijných programov. Ich obsah a zameranie sa nastavoval na základe desiatok stretnutí so zamestnávateľmi, profesijnými zväzmi a ďalšími partnermi z praxe,“ doplnila Halászová.
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