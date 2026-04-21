SPU v Nitre sa umiestnila v prestížnom celosvetovom rebríčku univerzít
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej je umiestnenie vo svetovom rebríčku potvrdením správneho smerovania.
Autor TASR
Nitra 21. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) sa v aktuálnom celosvetovom rebríčku QS World University Rankings by Subject 2026 umiestnila na 101. - 150. priečke v kategórii Poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Ako SPU informovala, v silnej konkurencii približne 500 hodnotených univerzít z celého sveta ide o výrazné potvrdenie kvality vzdelávania a výskumu na SPU. Univerzita sa zároveň stala jedinou slovenskou vysokou školou v tejto kategórii.
„Rebríček QS patrí medzi najprestížnejšie svetové hodnotenia univerzít a každoročne sa doň dostanú len najlepšie vysoké školy. Mnohé inštitúcie pritom zostávajú mimo hodnotenia napriek opakovaným prihláškam. Celosvetovým lídrom v hodnotenej oblasti je holandská univerzita Wageningen University & Research, s ktorou SPU spolupracuje na medzinárodných projektoch,“ uviedla univerzita.
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej je umiestnenie vo svetovom rebríčku potvrdením správneho smerovania. „Našou ambíciou je ďalej posilňovať medzinárodnú spoluprácu a prinášať študentom moderné študijné programy, ktoré reflektujú aktuálne potreby spoločnosti a trhu práce a zároveň podporujú medzinárodnú skúsenosť študentov,“ skonštatovala.
