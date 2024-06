Poľnohospodárska univerzita sa umiestnila vo svetovom rebríčku

Nitra 12. júna (TASR) - Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa opätovne podarilo umiestniť v rebríčku QS World University Ranking 2025, v ktorom obsadila zdieľané 1001. až 1200. miesto. "Svedčí to o kvalite SPU v oblasti výskumu a vzdelávania. Celkovo je v rankingu zahrnutých 1500 svetových univerzít, pričom o zaradenie požiadalo viac ako 5600 univerzít," uviedla Mária Pietová z SPU.



Zaradenie do prestížneho rankingu svetových univerzít uvítal aj prorektor pre vedu a výskum Drahoslav Lančarič. "Prináša to SPU viacero výhod. Predovšetkým zvyšuje jej medzinárodnú reputáciu a atraktivitu, takže má potenciál prilákať kvalitných študentov a vedcov z celého sveta. Prestížne rankingy spravidla odrážajú vysokú kvalitu výskumu, vzdelávania a akademických služieb, čo môže SPU v Nitre pomôcť získať lepšie financovanie a granty," vysvetlil Lančarič.



SPU bola prvýkrát zaradená do rebríčka v roku 2021. Ako pripomenula Pietová, QS World University Ranking hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií. Okrem reputácie výskumu je to aj pomer počtu citácií Scopus na pracovníka, pomer počtu študentov na učiteľa, reputácia medzi zamestnávateľmi, pomer počtu zahraničných študentov a pomer počtu zahraničných učiteľov.



V rankingu sa okrem SPU umiestnilo ďalších päť slovenských univerzít. "Je medzi nimi Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a najúspešnejšia bola Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa umiestnila na 661. - 670. mieste. Najlepšou svetovou univerzitou je podľa rebríčka Massachusetts Institute of Technology v USA," dodala Pietová.