SPU je v rebríčku UI GreenMetric najvyššie zo slovenských univerzít
Rebríček UI GreenMetric je medzinárodne uznávané hodnotenie udržateľnosti univerzít, ktoré posudzuje ich environmentálne, sociálne a ekonomické výkony.
Autor TASR
Nitra 12. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa v najnovšom rebríčku UI GreenMetric World University Rankings 2025 umiestnila na 174. mieste z 1745 zúčastnených univerzít. Ako informovala, SPU tak potvrdila prvenstvo medzi slovenskými univerzitami zapojenými do hodnotenia.
Rebríček UI GreenMetric je medzinárodne uznávané hodnotenie udržateľnosti univerzít, ktoré posudzuje ich environmentálne, sociálne a ekonomické výkony. „Realizuje sa na základe 58 hodnotených indikátorov vrátane energetickej efektivity, nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, dopravy či vzdelávania a výskumu v oblasti udržateľnosti. Žiadna iná slovenská univerzita sa v rámci UI GreenMetric 2025 v angažovanosti v ekologickej oblasti nedostáva do top segmentov,“ pripomenula SPU.
Ďalšími slovenskými univerzitami v rebríčku boli Technická univerzita vo Zvolene s umiestnením na 1041. mieste, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na 1132. priečke, Technická univerzita v Košiciach na 1452. mieste, Katolícka univerzita v Ružomberku na 1491. a Žilinská univerzita na 1565. priečke. „V aktuálnom hodnotení za rok 2025 sa SPU v rámci V4, kde bolo hodnotených 39 univerzít, umiestnila na siedmom mieste,“ doplnila SPU.
Ako pripomenula, umiestnenie v rebríčku reflektuje systematické úsilie SPU v Nitre o zníženie environmentálnej stopy i udržanie kvality pre život. „Budovanie zelenšieho kampusu, zlepšovanie energetickej efektívnosti či podpora výskumu a vzdelávania v oblasti udržateľnosti sú pre nás stále prioritou,“ dodala univerzita.
