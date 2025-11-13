< sekcia Regióny
SPU si pripomína udalosti Novembra 1989 výstavou aj rektorským voľnom
Výstava pripomína, že sa 17. novembra 1989 spustila v Československu lavína, ktorá zmietla totalitný režim.
Autor TASR
Nitra 13. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre si pripomína udalosti Nežnej revolúcie výstavou, ktorá bola sprístupnená vo foyeri pod univerzitnou aulou, kde potrvá do konca novembra.
Expozícia s názvom November 1989 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre má podľa rektorky Klaudie Halászovej pripomínať, že vďaka novembrovým udalostiam žijeme v demokratickej a slobodnej spoločnosti. Na vernisáži, ktorá sa konala v stredu 12. novembra, zazneli piesne Novembra 1989. Samotná výstava bola otvorená symbolickým zaštrnganím kľúčmi. „Pripomenuli sme si, že práve takýmto spôsobom ľudia v uliciach počas Nežnej revolúcie vyjadrovali svoj nesúhlas s komunistickým režimom,“ uviedla SPU.
Výstava pripomína, že sa 17. novembra 1989 spustila v Československu lavína, ktorá zmietla totalitný režim. „Nežnú revolúciu začali študenti, medzi nimi aj tí naši, z vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Historické udalosti pripomína výstava prostredníctvom výstrižkov z dvojtýždenníka Poľnohospodár a archívnych fotografií. Na plagátoch je napríklad Vyhlásenie študentov VŠP v Nitre, ktorým protestovali proti brutálnemu zásahu armády proti pokojnej študentskej demonštrácii v Prahe. Požadovali odstúpenie politických predstaviteľov zodpovedných za stav spoločnosti a slobodné voľby,“ doplnila SPU.
Rektorka univerzity okrem toho na pondelok 17. novembra udelila rektorské voľno študentom všetkých troch stupňov štúdia v dennej aj externej forme. Zároveň na základe rozhodnutia vedenia SPU udelila v tento deň pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pracovné voľno aj zamestnancom SPU.
Expozícia s názvom November 1989 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre má podľa rektorky Klaudie Halászovej pripomínať, že vďaka novembrovým udalostiam žijeme v demokratickej a slobodnej spoločnosti. Na vernisáži, ktorá sa konala v stredu 12. novembra, zazneli piesne Novembra 1989. Samotná výstava bola otvorená symbolickým zaštrnganím kľúčmi. „Pripomenuli sme si, že práve takýmto spôsobom ľudia v uliciach počas Nežnej revolúcie vyjadrovali svoj nesúhlas s komunistickým režimom,“ uviedla SPU.
Výstava pripomína, že sa 17. novembra 1989 spustila v Československu lavína, ktorá zmietla totalitný režim. „Nežnú revolúciu začali študenti, medzi nimi aj tí naši, z vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Historické udalosti pripomína výstava prostredníctvom výstrižkov z dvojtýždenníka Poľnohospodár a archívnych fotografií. Na plagátoch je napríklad Vyhlásenie študentov VŠP v Nitre, ktorým protestovali proti brutálnemu zásahu armády proti pokojnej študentskej demonštrácii v Prahe. Požadovali odstúpenie politických predstaviteľov zodpovedných za stav spoločnosti a slobodné voľby,“ doplnila SPU.
Rektorka univerzity okrem toho na pondelok 17. novembra udelila rektorské voľno študentom všetkých troch stupňov štúdia v dennej aj externej forme. Zároveň na základe rozhodnutia vedenia SPU udelila v tento deň pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pracovné voľno aj zamestnancom SPU.