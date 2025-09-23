< sekcia Regióny
SPU uviedla do života knihu Architektonické dedičstvo modernej Nitry
Areál SPU vznikol v 60. rokoch minulého storočia a je dielom architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského.
Autor TASR
Nitra 23. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre uviedla v pondelok (22. 9.) do života publikáciu s názvom Architektonické dedičstvo modernej Nitry. Ako uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, autor Ján Novák v knihe približuje univerzitný areál ako architektonický skvost.
Areál SPU vznikol v 60. rokoch minulého storočia a je dielom architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského. „Rozhodne patrí k unikátnym stavbám na území mesta Nitry. Dedeček je jedným z najvýznamnejších slovenských architektov. Je autorom desiatok ikonických stavieb a výrazných autorských konceptov,“ povedal Novák.
Monografia prináša na 344 stranách archívne snímky i aktuálne fotografie. Obsahuje tiež štúdie a projektové dokumenty zo stavebného archívu. „Publikácia je členená do desiatich kapitol. Prinášajú informácie o vzniku Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre i o náročnej príprave a výstavbe areálu, ktorého projekt vznikol v roku 1959," doplnila Chosraviová.
