SPU v Nitre aj tento rok pripravuje Detskú letnú univerzitu
Autor TASR
Nitra 10. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripraví aj tento rok Detskú letnú univerzitu. Ako informovala, určená je deťom a vnúčatám zamestnancov SPU vo veku od osem do 11 rokov.
Štúdium na detskej univerzite otvorí 6. júla slávnostná imatrikulácia v Kongresovej sále SPU v Študentskom domove A. Bernoláka. „Ukončená bude 10. júla slávnostnou promóciou v aule SPU. V rámci nej bude absolventom udelený certifikát o absolvovaní štúdia,“ uviedla SPU.
Jednotlivé aktivity Detskej letnej univerzity budú prebiehať od 8.00 do 16.00 h. „Účastníci sa počas piatich dní hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, ktoré predstavujú súčasť ponuky študijných programov SPU,“ doplnili organizátori.
