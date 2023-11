SPU v Nitre bola opäť zaradená do rebríčka THE WUR 2024

Nitra 2. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bola aj v tomto roku zaradená do rebríčka svetových univerzít The Times Higher Education World University Ranking 2024 (THE WUR 2024). Podľa Márie Pietovej z SPU sa doň dostalo osem slovenských univerzít. "Spomedzi nich obsadila SPU v Nitre štvrté miesto. Celosvetovo sa umiestnila na pozícii medzi 1201. až 1500. miestom, čím potvrdila svoju pozíciu z predošlých dvoch rokov," uviedla Pietová.



Ako doplnila, v rámci THE World University Rankings by Subject 2024 bola SPU hodnotená v kategórii Life Sciences a v rámci slovenských univerzít obsadila druhé miesto. "Celosvetovo jej v tejto oblasti patrí 801. až 1000. priečka. Ranking používa dôveryhodné a prísne ukazovatele výkonnosti. V podkategórii biologické vedy univerzita rovnako obsadila druhú priečku a v podkategórii poľnohospodárstvo a lesníctvo je prvá," povedala Pietová.



Medzinárodný rebríček vysokých škôl THE WUR 2024 je zostavený na základe hodnotení kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov, ktoré pokrývajú celé spektrum kľúčových oblastí pôsobenia vysokých škôl. "Je to najmä vzdelávanie, výskum, spolupráca s praxou, ako aj spolupráca so zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami. SPU bola do tohto rebríčka prvýkrát zaradená v septembri 2019. Teší nás, že si naďalej udržiava stabilné umiestnenie medzi rankovanými univerzitami z celého sveta a podľa Times Higher Education patrí medzi top osem slovenských univerzít," skonštatoval prorektor SPU pre vedu a výskum Drahoslav Lančarič.