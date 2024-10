SPU v Nitre bola zaradená do rankingu svetových univerzít THE WUR

Nitra 15. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bola ako jedna zo šiestich slovenských univerzít zaradená do hodnotenia Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) 2025. "Dosiahla v ňom umiestnenie 1501+," informovala SPU.



V rámci THE WUR by Subject 2025 bola SPU hodnotená v kategórii Life Sciences a obsadila zdieľané druhé miesto spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. "Celosvetovo jej v tejto oblasti patrí 801. - 1000. priečka," uviedla SPU.



Ako pripomenula, celkovo bolo do rankingu zaradených viac ako 2000 svetových univerzít zo 115 krajín. Najlepšou je podľa THE WUR 2025 Oxfordská univerzita. "Najvyššie rankovanou slovenskou univerzitou bola Žilinská univerzita na 1001. - 1200. mieste. Do rankingu boli zaradené aj Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská technická univerzita v Bratislave," doplnila SPU.