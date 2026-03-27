HĽADAJÚ SA DOBROVOĽNÍČKY: Spustia výskum zameraný na chudnutie
Autor TASR
Nitra 27. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre realizuje výskum zameraný na zdravé a trvalé chudnutie. Ústav výživy a genomiky na SPU aktuálne spúšťa ďalšiu fázu výskumu. Ako uviedla SPU, výskumníci teraz hľadajú dobrovoľníčky, ktoré sa chcú zúčastniť na projekte zameranom na chudnutie prostredníctvom racionálnej výživy, pohybu a spánku.
„V našom výskume sa sústredíme na analyzovanie aktuálnych stravovacích návykov, monitorovanie účinnosti nutričných zásahov na zmenu telesnej kompozície a hodnotenie vzťahov medzi úbytkom tuku a biochemickými parametrami,“ informovali výskumníci pod vedením Marty Habánovej.
Začiatok projektu je naplánovaný na apríl, trvať má do júla až augusta. „Hľadáme ľudí, ktorí sú pripravení na seriózny, vedecký prístup a chcú chudnúť pod odborným dohľadom a na základe faktov, nielen pocitov,“ doplnila univerzita.
