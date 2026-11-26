< sekcia Regióny
SPU v Nitre organizuje vianočnú zbierku pre osamelých rodičov s deťmi
Záujemcovia môžu darovať najmä trvanlivé potraviny v neporušených obaloch i drogériový tovar a výrobky pre osobnú hygienu.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre organizuje 3. a 4. decembra vianočnú zbierku. Ako informovala, výťažok je určený pre Útulok pre jednotlivcov s deťmi na Krčméryho ulici.
Záujemcovia môžu darovať najmä trvanlivé potraviny v neporušených obaloch i drogériový tovar a výrobky pre osobnú hygienu. „Priniesť môžu aj rôzne kuchynské a školské potreby a tiež spoločenské hry a hračky s výnimkou plyšových,“ uviedli organizátori zbierky.
Darcovia môžu svoje príspevky nosiť k vianočnému stromčeku pod Aulou SPU. Zbierka sa končí 4. decembra o 14.00 h. „Celý výťažok je určený osamelým rodičom s deťmi i osamelým tehotným ženám v nepriaznivej sociálnej situácii,“ doplnila SPU.
Záujemcovia môžu darovať najmä trvanlivé potraviny v neporušených obaloch i drogériový tovar a výrobky pre osobnú hygienu. „Priniesť môžu aj rôzne kuchynské a školské potreby a tiež spoločenské hry a hračky s výnimkou plyšových,“ uviedli organizátori zbierky.
Darcovia môžu svoje príspevky nosiť k vianočnému stromčeku pod Aulou SPU. Zbierka sa končí 4. decembra o 14.00 h. „Celý výťažok je určený osamelým rodičom s deťmi i osamelým tehotným ženám v nepriaznivej sociálnej situácii,“ doplnila SPU.