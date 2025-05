Univerzita v Nitre otvorila výživovú poradňu pre študentov i verejnosť

Nitra 27. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre otvorila výživovú poradňu pre verejnosť OptiBody. Odborníci na výživu z Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAZP) vo výživovej poradni poradia, ako pomocou zdravého stravovania riešiť prevenciu, zdravotné problémy a zmenu životného štýlu, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Výživová poradňa sa nachádza v areáli SPU v Pavilóne A. Fakultné pracovisko je otvorené pre študentov i širokú verejnosť. Je určené pre každého, kto hľadá pomoc s úpravou svojho jedálnička, výživy, životného štýlu. K dispozícii bude od pondelka do štvrtka v doobedňajších hodinách, a to po predchádzajúcom objednaní pomocou rezervačného systému dostupného na stránke poradne.



Poradenstvo je založené na aktuálnych vedeckých výskumoch a dodržiavaní kontinuity medzi poľnohospodárstvom a prvovýrobou, potravinárstvom a technológiou, výživou a zdravím. „Práve toto ponúka naša univerzita ako jediná na Slovensku,“ povedala odborná garantka poradne Martina Gažarová z Ústavu výživy a genomiky FAPZ.



Poradňa je výnimočná aj svojím prístrojovým zariadením. „Na účely antropometrického vyšetrenia, teda posúdenia telesnej hmotnosti azhodnotenia telesnej kompozície, máme k dispozícii prístroje pracujúce na báze multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie alebo vzduchovej pletyzmografie. Sme jednými z mála, ktorí na Slovensku disponujú takýmto prístrojovým a softvérovým vybavením na profesionálnej úrovni,“ Gažarová.



Jedným z cieľov poradne je šíriť povedomie o profesii výživového poradcu ako dôležitého partnera v nastavení životného štýlu, výživy či prevencie. Zároveň je miestom, kde študenti prídu do úzkeho kontaktu s praxou priamo na fakulte. „Vďaka poradne môžeme študentom študijného programu výživa ľudí ponúknuť lepšie podmienky na odborný rast,“ konštatovala Gažarová.