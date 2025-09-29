Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SPU v Nitre plánuje vytvoriť Talent centrum pre stredoškolákov

Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej univerzita už dlhodobo spolupracuje so strednými a základnými školami.

Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Zhruba 900 žiakov základných a stredných škôl navštívilo Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v piatok 26. septembra. Počas premiérovej Noci vedy, ktorá je sprievodným podujatím Európskej noci vedy 2025, mohli navštíviť 14 vedeckých stánkov, v ktorých malo zastúpenie všetkých šesť fakúlt univerzity, Kreatívne centrum SPU, Skutočne zdravá škola a Potravinový inkubátor SPU, informovala Mária Pietová zo SPU.

Žiaci a študenti mohli ochutnať múčne červy a jedlé kvety, vyskúšali si, či dokážu rozpoznať arómy, nasadili si okuliare s virtuálnou realitou a postavili sa pred špeciálnu kameru, ktorá dokáže na základe výraze tváre rozoznať emócie.

Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej univerzita už dlhodobo spolupracuje so strednými a základnými školami. „Toto je ďalšie podujatie, ktorým by sme chceli školopovinné deti vytiahnuť zo školských lavíc a ukázať im vedu z hravej perspektívy. Naším cieľom je ukázať, že naše zameranie je veľmi široké, od technických vied až po prírodné vedy, a každý talent dieťaťa sa tu môže rozvinúť,“ povedala.

Slovenská poľnohospodárska univerzita má ambíciu posúvať sa v spolupráci so školami ďalej. „Chceme na univerzite vytvoriť tzv. Talent centrum, ktoré bude určené pre stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, aký odbor by chceli študovať,“ priblížila nový zámer rektorka.
