< sekcia Regióny
SPU v Nitre plánuje vytvoriť Talent centrum pre stredoškolákov
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej univerzita už dlhodobo spolupracuje so strednými a základnými školami.
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Zhruba 900 žiakov základných a stredných škôl navštívilo Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre v piatok 26. septembra. Počas premiérovej Noci vedy, ktorá je sprievodným podujatím Európskej noci vedy 2025, mohli navštíviť 14 vedeckých stánkov, v ktorých malo zastúpenie všetkých šesť fakúlt univerzity, Kreatívne centrum SPU, Skutočne zdravá škola a Potravinový inkubátor SPU, informovala Mária Pietová zo SPU.
Žiaci a študenti mohli ochutnať múčne červy a jedlé kvety, vyskúšali si, či dokážu rozpoznať arómy, nasadili si okuliare s virtuálnou realitou a postavili sa pred špeciálnu kameru, ktorá dokáže na základe výraze tváre rozoznať emócie.
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej univerzita už dlhodobo spolupracuje so strednými a základnými školami. „Toto je ďalšie podujatie, ktorým by sme chceli školopovinné deti vytiahnuť zo školských lavíc a ukázať im vedu z hravej perspektívy. Naším cieľom je ukázať, že naše zameranie je veľmi široké, od technických vied až po prírodné vedy, a každý talent dieťaťa sa tu môže rozvinúť,“ povedala.
Slovenská poľnohospodárska univerzita má ambíciu posúvať sa v spolupráci so školami ďalej. „Chceme na univerzite vytvoriť tzv. Talent centrum, ktoré bude určené pre stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, aký odbor by chceli študovať,“ priblížila nový zámer rektorka.
Žiaci a študenti mohli ochutnať múčne červy a jedlé kvety, vyskúšali si, či dokážu rozpoznať arómy, nasadili si okuliare s virtuálnou realitou a postavili sa pred špeciálnu kameru, ktorá dokáže na základe výraze tváre rozoznať emócie.
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej univerzita už dlhodobo spolupracuje so strednými a základnými školami. „Toto je ďalšie podujatie, ktorým by sme chceli školopovinné deti vytiahnuť zo školských lavíc a ukázať im vedu z hravej perspektívy. Naším cieľom je ukázať, že naše zameranie je veľmi široké, od technických vied až po prírodné vedy, a každý talent dieťaťa sa tu môže rozvinúť,“ povedala.
Slovenská poľnohospodárska univerzita má ambíciu posúvať sa v spolupráci so školami ďalej. „Chceme na univerzite vytvoriť tzv. Talent centrum, ktoré bude určené pre stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, aký odbor by chceli študovať,“ priblížila nový zámer rektorka.