SPU v Nitre podporí inovatívne podnikateľské nápady študentov

Nitra 31. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre vyhlásila súťaž inovatívnych podnikateľských nápadov. Ako uviedli organizátori, jej cieľom je podpora študentských startupov a rozvíjanie ich podnikateľských nápadov.



Do súťaže sa môžu zapojiť maximálne štvorčlenné tímy zložené so študentov stredných a vysokých škôl, ktorých lídrom bude študent SPU. "Podmienkou je pozitívny environmentálny, prípadne sociálny prínos podnikateľských nápadov v kontexte rozvoja zeleného hospodárstva," pripomenula univerzita.



Záujemcovia môžu svoje prihlášky do súťaže posielať do 30. júna. V prvom kole odborná komisia vyberie maximálne päť najlepších podnikateľských nápadov, ktoré postúpia do užšieho výberu. Tieto tímy následne v priebehu júla absolvujú virtuálne workshopy a individuálne konzultácie. Ich výstupom bude vypracovaný podnikateľský plán.



Ako uviedla univerzita, pri hodnotení budú zohľadnené najmä inovatívnosť, realizovateľnosť, environmentálny a sociálny prínos zámerov. "V záverečnej fáze sa 31. júla uskutočnia prezentácie piatich finalistov. Projekty budú hodnotené odbornou porotou, ktorá rozhodne o udelení prvých troch miest. Členovia najlepších tímov budú ocenení finančnou odmenou," doplnila SPU.