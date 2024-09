SPU v Nitre ponúka vzdelávanie pre starých rodičov a ich vnúčatá

Nitra 12. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ponúkne v aktuálnom akademickom roku vzdelávacie programy určené starým rodičom a ich vnúčatám. Ako informovala, jednotlivé aktivity sa budú konať v októbri a v novembri v univerzitnom viváriu a v Botanickej záhrade SPU.



Počas štyroch sobôt sa účastníci oboznámia so svetom plazov, obojživelníkov a bezstavovcov a vyrobia si jesenné a vianočné aranžmány. "Medzigeneračný vzdelávací program je určený pre všetkých, ktorí chcú zažiť niečo nové. Tento koncept spája deti, dospelých a seniorov, ktorí si vymieňajú znalosti, skúsenosti a pohľady na svet. Umožňuje budovanie silnejších väzieb medzi generáciami," skonštatovala riaditeľka Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU Barbora Čakovská.



SPU ponúka záujemcom HERPETOškolu, v rámci ktorej navštívia priestory Vivária Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a zoznámia sa so živými plazmi. "Dozvedia sa, ako ich chovať, chrániť, spolunažívať s nimi a mnoho ďalších zaujímavých informácií zo živočíšnej ríše. Aktivity budú sústredené do dvoch sobotných dopoludní, a to 12. októbra a 16. novembra," uviedla Mária Pietová zo SPU.



Workshopy FLORart sa budú konať v Botanickej záhrade SPU. "Starí rodičia a ich vnúčatá tu budú 19. októbra a 23. novembra spoločne vytvárať svietnik alebo dekoráciu na stôl zo sušiny a prírodný vianočný aranžmán," doplnila Pietová.