SPU v Nitre ponúkne nový bakalársky študijný program
Autor TASR
Nitra 10. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ponúkne nový bakalársky študijný program kvalita a technológie potravín. Otvorí ho v akademickom roku 2026/2027 na fakulte biotechnológie a potravinárstva.
Ako univerzita informovala, absolventi budú pripravení uplatniť sa v riadení výrobných procesov podnikov agropotravinárskeho sektora rôzneho typu so zameraním na technológie potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. „Môžu pôsobiť v poradenstve, vzdelávaní a výskume i v inštitúciách, ktoré sa zaoberajú kvalitou potravín. Môžu sa tiež uplatniť v organizáciách, ktoré pripravujú štandardy a normy pre potravinárske suroviny a potraviny,“ uviedol prodekan pre prax, rozvoj a propagáciu SPU Miroslav Kročko.
Budúci študenti získajú základy z kľúčových prírodovedných odborov i vedomosti o biochemických, chemických aj fyzikálnych zmenách, ktoré rozhodujú o kvalite a bezpečnosti potravín. „Naučia sa hodnotiť suroviny a potraviny z rôznych hľadísk kvality a získajú prehľad o technológiách spracovania. Naučia sa porozumieť tomu, ako prostredie a pestovateľské podmienky ovplyvňujú kvalitu poľnohospodárskych produktov. Budú tiež vedieť identifikovať a analyzovať faktory, ktoré formujú kvalitu produkcie od poľa až po finálny výrobok,“ doplnil Kročko.
