SPU v Nitre pracuje na projekte, ktorý pomáha riešiť znečistenie
Tím SPU vyvíja novú prírodnú technológiu, ktorá získava živiny z odpadovej vody z mliekarní pomocou špeciálnej zmesi rias.
Autor TASR
Nitra 1. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pracuje na projekte NENUPHAR, ktorý sa zameriava na znečistenia vody a pôdy nadmerným množstvom živín. Tie pochádzajú z hnoja, čistiarenských kalov či odpadových vôd z mliekarenského priemyslu.
Ako informovala univerzita, nadmerné množstvo živín spôsobuje rozmnožovanie rias a vznik mŕtvych zón s nedostatkom kyslíka vo vodných ekosystémoch. „To ohrozuje biodiverzitu aj poľnohospodárstvo. Tím SPU vyvíja novú prírodnú technológiu, ktorá získava živiny z odpadovej vody z mliekarní pomocou špeciálnej zmesi rias. Tie dokážu prirodzene odobrať prebytočný dusík a fosfor. Výsledná biomasa sa spracuje na nové ekologické hnojivo,“ povedal projektový líder SPU Ľuboš Jurík.
Podľa jeho slov už technológia prešla prvým testovaním v Demonštračnej záhrade SPU. „Tu sme sledovali jej vplyv na rast cvikly. Aktuálne pracujeme na rozšírení procesu do 1000-litrových nádrží, aby sme ho otestovali v reálnych podmienkach. Táto inovácia môže pomôcť znížiť závislosť Európy od dovážaných hnojív a zároveň chrániť vodné zdroje,“ doplnil Jurík.
