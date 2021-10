SPU v Nitre prechádza opäť na dištančnú metódu vyučovania

Nitra 28. októbra (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre opäť prechádza na dištančnú metódu vyučovania. Vedenie univerzity sa tak rozhodlo v súvislosti so zaradením okresu Nitra do druhého stupňa ohrozenia. Výučba dištančnou metódou u študentov na prvom a druhom stupni štúdia sa začne od 3. novembra a bude trvať až do odvolania, informovala univerzita.



Výnimku z tohto režimu môže nariadiť dekan príslušnej fakulty pri študijných programoch s vysokým podielom nevyhnutnej prezenčnej metódy vzdelávania. Vzdelávanie počas tejto výnimky sa bude realizovať v režime OTP. Prax študentov bude zabezpečená prezenčne v režime OTP. V okresoch zaradených do tretieho stupňa ohrozenia bude prax pozastavená do odvolania.



Vzdelávanie študentov na treťom stupni štúdia v dennej forme bude prebiehať prezenčne.