SPU v Nitre pripravuje nové bezpečnostné opatrenia na univerzite

Nitra 16. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre plánuje zrealizovať viacero opatrení súvisiacich so zvýšením bezpečnosti študentov i zamestnancov školy. Patrí k nim turniketový vstup v študentských domovoch či bezpečnostné školenia a usmernenia pre vysokoškolských učiteľov, pracovníkov, ale aj študentov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



SPU aktuálne disponuje vlastnou ochranou, ako aj kamerovým systémom. "To však v dostatočnej miere nevie monitorovať pohyb všetkých osôb v budovách univerzity, ktorých je viac ako dve desiatky," skonštatovala hovorkyňa. Zákaz nosenia veľkých batožín a ich kontrolu je podľa jej slov problematické zabezpečiť. "Je to prakticky nerealizovateľné opatrenie," podotkla.



Vedenie univerzity predpokladá, že náklady na zavedenie bezpečnostných opatrení dosiahnu desiatky až stovky tisíc eur. "Výška investičných nákladov závisí od miery a počtu zavedených opatrení, v tejto chvíli presné dáta nemáme. Univerzita disponuje a prevádzkuje 25 samostatných budov, kde sa realizuje vzdelávanie, veda, výskum a prevádzka," povedala Chosraviová.



SPU zatiaľ z ministerstva školstva nedostala žiadne oficiálne vyjadrenie, stanovisko či odporúčanie k danej problematike. Bezprostredne po incidente v Prahe vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre kontaktovalo vedenie univerzity. Výsledkom bolo stretnutie rektorov univerzít Nitrianskeho kraja s vedením polície k danej problematike, na ktorom sa účastníci dohodli na ďalšom spoločnom postupe.



Téma bezpečnosti v školách rezonuje po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení. Avizovalo aj prípravu dotazníka pre vysoké školy.