SPU v Nitre sa zapojí do inkubačného programu Spaceport_SK

Nitra 26. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je jedným z partnerov tretieho ročníka inkubačného programu Spaceport_SK. "Projekt spája začínajúce univerzitné inkubátory a startupy so silnými zahraničnými partnermi a zabehnutými firmami slovenského vesmírneho ekosystému," informovala univerzita.



Tretí ročník Spaceport_SK je napojený na firmy a výskumné organizácie v Bratislave, Nitre, Žiline a Košiciach. "SPU v Nitre sa zapojí prostredníctvom Výskumného centra AgroBioTech s témou o aplikáciách, ktoré využívajú satelitné technológie v poľnohospodárstve a potravinárstve," uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Ako pripomenula, program sa začne v marci a potrvá šesť mesiacov. V jeho prvej polovici budú mať jednotlivé tímy, zamestnanci a študenti univerzity možnosť zapojiť sa do online workshopov na rôzne témy. "Pôjde napríklad o aktívne systémy kontroly a riadenia rotácie satelitu, všeobecné letové senzorické systémy, satelitné technológie v doprave a v mestách či letový hardvér," priblížila Chosraviová.



V druhej polovici programu budú prebiehať intenzívne konzultácie a uplatňovanie nových znalostí do praxe. "Tímy budú mať príležitosť pracovať so špičkovými mentormi, budú si môcť overiť svoj biznis nápad a pripraviť projekt na získanie prvého financovania," doplnila Chosraviová.