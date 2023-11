SPU v Nitre sa zapojí do Týždňa vedy a techniky

Nitra 8. novembra (TASR) - Odborné i neformálne stretnutia a viaceré workshopy ponúka Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre počas aktuálneho Týždňa vedy a techniky (TVT). Ako uviedli organizátori, jednotlivé podujatia prebiehajú na fakultách univerzity od 6. do 12. novembra.



Aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky na SPU odštartovala 6. novembra Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Na jej pôde sa konal siedmy ročník medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie s názvom Európske politiky a efektívna verejná správa – súčasné problémy a výzvy. "Fakulta ekonomiky a manažmentu sa do TVT zapája troma workshopmi, ktoré sú zamerané na networking v podnikaní, výberové procesy i na tému konzumná spoločnosť verzus udržateľná spotreba," uviedla Renáta Chosraviová z SPU.



Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pripravili na 9. novembra vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou. "Cieľom je prezentácia výsledkov doktorandov a ich vzájomná konfrontácia s rovesníkmi. Technická fakulta bude pri príležitosti TVT organizovať neformálne stretnutie s doktorandmi. Na podujatí s názvom Coffee or tea? sa bude 9. novembra pri čaji a káve diskutovať o vede a doktorandskom štúdiu," pripomenula Chosraviová.



Ako doplnila, cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti. Podujatie má tiež vedu popularizovať a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.