< sekcia Regióny
SPU v Nitre ukončila rekonštrukciu Centra univerzitného športu
Nový vzhľad a funkčnosť získali športová hala, posilňovňa, sauna, šatne i ďalšie priestory. Súčasťou objektu je aj plavecký bazén s rozmermi 25 krát 12 metrov.
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ukončila rozsiahlu rekonštrukciu Centra univerzitného športu (CUŠ). Celkové náklady dosiahli 4,1 milióna eur, ktoré poskytlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Oficiálne uvedenie centra do prevádzky je naplánované na máj, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Modernizácia CUŠ je súčasťou projektu AgroForestry, ktorý SPU realizuje spoločne s Technickou univerzitou vo Zvolene. V rámci investičnej časti projektu univerzita zároveň buduje aj Inovatívne laboratórium poľnohospodárskej techniky a Biodom.
Rekonštrukcia sa začala v júni 2024 a obsiahla plochu viac ako 4800 štvorcových metrov. Zahŕňala komplexnú modernizáciu objektu od výmeny okien, zateplenia a obnovy fasády cez rekonštrukciu strechy, interiéru, zdravotechniky, vzduchotechniky a osvetlenia až po úpravy dispozičného riešenia.
Nový vzhľad a funkčnosť získali športová hala, posilňovňa, sauna, šatne i ďalšie priestory. Súčasťou objektu je aj plavecký bazén s rozmermi 25 krát 12 metrov. Novinkou je moderná wellness zóna so saunou a priestormi na masáže.
Efektívne využívanie priestorov umožní návštevníkom nový turniketový a rezervačný systém. Vyhradené časy budú počas semestra slúžiť na výučbu telesnej výchovy pre študentov a na športové aktivity zamestnancov. Voľné kapacity budú dostupné verejnosti. Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej chce univerzita poskytnúť priestor v rámci spolupráce aj športovým klubom.
Univerzita plánuje aj ďalší rozvoj areálu. „Našou ambíciou je dobudovať aj exteriérové športoviská a vytvoriť podmienky pre letné športy. Projekt je pripravený a aktuálne hľadáme možnosti jeho financovania,“ skonštatovala Halászová.
