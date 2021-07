SPU v Nitre ukončila rekonštrukciu študentského domova Nová Doba

Nitra 30. júla (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ukončila rekonštrukciu študentského domova (ŠD) Nová Doba. Výška investície dosiahla 1,77 milióna eur, univerzita financovala rekonštrukciu zo zdrojov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



„V dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie bloku C sa znížila ubytovacia kapacita z troch ubytovaných na izbe na dve osoby, výrazne sa však zvýšil ubytovací a hygienický štandard pre študentov,“ uviedla Chosraviová.



V rámci rekonštrukcie sa uskutočnila výmena vykurovacieho systému v oboch blokoch študentského domova B a C. V bloku C sa uskutočnila rozsiahla obnova izieb, ktorá zahŕňala výstavbu spoločných sociálnych zariadení pre dve susediace izby, výmenu elektroinštalácií, dverí, maľovanie izieb, osadenie nových LED svietidiel, výmenu podláh na izbách aj chodbách. Zároveň boli v tejto časti ŠD zabudované aj zariadenia na šírenie wifi signálu. V súčasnosti sa realizujú procesy súvisiace so zariadením izieb v bloku C novým nábytkom.