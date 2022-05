SPU v Nitre zrekonštruuje ŠD Antona Bernoláka za 2,7 milióna eur

Nitra 24. mája (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre začne v júni rekonštruovať Študentský domov (ŠD) Antona Bernoláka. Hlavným cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektov študentského domova a zvýšenie kvality bývania študentov SPU, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Celková investícia predstavuje 2,7 milióna eur, SPU získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi 6. júna. Rekonštrukcia by mala trvať 12 až 14 mesiacov. Počas nej budú zrekonštruované obidva objekty študentského domova - ubytovacia časť aj stravovacie zariadenie. Práce zahŕňajú rekonštrukciu vykurovacieho systému, výmenu a zateplenie fasády a okien, zateplenie strechy, výmenu svietidiel, rekonštrukciu vzduchotechniky, inštaláciu fotovoltaického systému, adaptáciu rekuperačných jednotiek, informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth.



Rekonštrukcia si vyžiada mnohé organizačné a technické zmeny. Počas nej nebudú v študentskom domove poskytované ubytovacie či stravovacie služby, ani služby Kongresového centra SPU. Ubytované osoby budú od začiatku júna presťahované do ďalších ubytovacích zariadení SPU, správa domova bude presťahovaná do ŠD Nová Doba. Od 23. mája sú stravovacie služby poskytované len v ŠD Mladosť. Rekonštrukcia prinesie aj určité obmedzenia z hľadiska parkovania v okolí ŠD Nová Doba, ktoré bude riadne vyznačené.