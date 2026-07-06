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SPU vyvíja digitálnu poradenskú platformu pre presné poľnohospodárstvo
Platforma vzniká v rámci inovatívneho projektu Experimentálny vývoj digitálnej platformy pre presné poľnohospodárstvo.
Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre vyvíja digitálnu poradenskú platformu pre presné poľnohospodárstvo Agro Asistent. Poľnohospodárom prinesie nový spôsob podpory pri rozhodovaní priamo na úrovni konkrétnych lokalít a poľnohospodárskych parciel, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Platforma vzniká v rámci inovatívneho projektu Experimentálny vývoj digitálnej platformy pre presné poľnohospodárstvo. Riešiteľský tím pozostáva z 33 odborníkov pôsobiacich na fakultách naprieč viacerými vednými disciplínami, skonštatovala rektorka Klaudia Halászová.
Poradenská platforma je zameraná na päť hlavných oblastí, a to agroklimatické hodnotenie, environmentálne riziká, manažment hospodárenia, ekonomiku hospodárenia a sekvestráciu uhlíka. Vstupy na platforme sa podrobnejšie venujú ochrane pôdy, vode, monitoringu vodnej erózie, krajinným prvkom, počasiu a klimatickej zmene, prírodným rizikám, spôsobom hospodárenia, ekonomike poľnohospodárstva, potravinovej produkcii, dotačným možnostiam, dôležitým termínom a ďalším témam dôležitým pre poľnohospodársku prax.
Cieľom platformy je odbremeniť používateľov od zdĺhavého vyhľadávania informácií a ponúknuť im špecializovanú platformu zameranú výlučne na poľnohospodárske témy. „Agro Asistent prepája údaje z rôznych voľne dostupných aj vlastných originálnych zdrojov do jedného systému a poskytuje ich v priestorových súvislostiach, od úrovne regiónu až po poľnohospodársku parcelu,“ povedala vedúca projektu Zlatica Muchová.
Platforma umožní analyzovať jednotlivé parcely z pohľadu klimatickej zmeny, vývoja zrážok, využívaných technológií, výšky úrod, rizika erózie či ďalších faktorov. Na základe priestorových údajov, ekonomických analýz, štatistických informácií a odborných odporúčaní budú môcť používatelia lepšie posúdiť riziká pri plánovaní osevných postupov, hnojenia alebo ochrany plodín a pod. Platforma zároveň pomôže pri plnení požiadaviek dotačných schém a orientácii v podmienkach podpôr poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Tvorcovia Agro Asistenta počítajú s úzkou spoluprácou s poľnohospodárskou praxou. Cieľom je zapojiť poľnohospodárov do ďalšieho vývoja systému a na základe ich skúseností, podnetov a spätnej väzby postupne rozširovať a spresňovať odporúčania.
Platforma nájde uplatnenie aj vo vzdelávaní. Študentom poskytne odborné podklady, priestorové údaje a analytické nástroje využiteľné pri spracovaní seminárnych a záverečných prác, ako aj pri riešení praktických úloh zameraných na poľnohospodárstvo a manažment krajiny.
Platforma vzniká v rámci inovatívneho projektu Experimentálny vývoj digitálnej platformy pre presné poľnohospodárstvo. Riešiteľský tím pozostáva z 33 odborníkov pôsobiacich na fakultách naprieč viacerými vednými disciplínami, skonštatovala rektorka Klaudia Halászová.
Poradenská platforma je zameraná na päť hlavných oblastí, a to agroklimatické hodnotenie, environmentálne riziká, manažment hospodárenia, ekonomiku hospodárenia a sekvestráciu uhlíka. Vstupy na platforme sa podrobnejšie venujú ochrane pôdy, vode, monitoringu vodnej erózie, krajinným prvkom, počasiu a klimatickej zmene, prírodným rizikám, spôsobom hospodárenia, ekonomike poľnohospodárstva, potravinovej produkcii, dotačným možnostiam, dôležitým termínom a ďalším témam dôležitým pre poľnohospodársku prax.
Cieľom platformy je odbremeniť používateľov od zdĺhavého vyhľadávania informácií a ponúknuť im špecializovanú platformu zameranú výlučne na poľnohospodárske témy. „Agro Asistent prepája údaje z rôznych voľne dostupných aj vlastných originálnych zdrojov do jedného systému a poskytuje ich v priestorových súvislostiach, od úrovne regiónu až po poľnohospodársku parcelu,“ povedala vedúca projektu Zlatica Muchová.
Platforma umožní analyzovať jednotlivé parcely z pohľadu klimatickej zmeny, vývoja zrážok, využívaných technológií, výšky úrod, rizika erózie či ďalších faktorov. Na základe priestorových údajov, ekonomických analýz, štatistických informácií a odborných odporúčaní budú môcť používatelia lepšie posúdiť riziká pri plánovaní osevných postupov, hnojenia alebo ochrany plodín a pod. Platforma zároveň pomôže pri plnení požiadaviek dotačných schém a orientácii v podmienkach podpôr poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Tvorcovia Agro Asistenta počítajú s úzkou spoluprácou s poľnohospodárskou praxou. Cieľom je zapojiť poľnohospodárov do ďalšieho vývoja systému a na základe ich skúseností, podnetov a spätnej väzby postupne rozširovať a spresňovať odporúčania.
Platforma nájde uplatnenie aj vo vzdelávaní. Študentom poskytne odborné podklady, priestorové údaje a analytické nástroje využiteľné pri spracovaní seminárnych a záverečných prác, ako aj pri riešení praktických úloh zameraných na poľnohospodárstvo a manažment krajiny.