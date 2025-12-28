< sekcia Regióny
SPU vyvíja nástroj na výpočet uhlíkovej stopy pre agropodniky
Projekt financovaný z plánu obnovy a odolnosti sa zameriava predovšetkým na malé a stredné podniky.
Autor TASR
Nitra 28. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre vyvíja interaktívnu kalkulačku, pomocou ktorej bude možný výpočet uhlíkovej stopy podnikov v agropotravinárskom sektore. Ako informovala, na projekte s názvom Decarb Track pracuje univerzitné Výskumné centrum AgroBioTech.
Cieľom je prepojiť vedecké poznatky s praktickými riešeniami a pomôcť firmám identifikovať zdroje emisií, navrhnúť kroky na ich zníženie a zároveň generovať relevantné dáta. „Naším cieľom je vytvoriť návrh metodiky, ktorá bude dostatočne presná v kritických, uhlíkovo náročných kategóriách, ale zároveň dostatočne jednoduchá, aby malé a stredné firmy mohli tieto štandardy a postupy v budúcnosti bez problémov aplikovať,“ priblížila manažérka projektu Lenka Lackóová.
Projekt financovaný z plánu obnovy a odolnosti sa zameriava predovšetkým na malé a stredné podniky. „Firmy, ktoré poznajú a manažujú svoju uhlíkovú stopu, získavajú viacero výhod. Stávajú sa dôveryhodnejšími a sú pripravené na legislatívu, keďže európske i národné regulácie v oblasti emisií sa budú sprísňovať. Zároveň im to otvára možnosti na nové kontrakty, pretože veľké firmy preferujú dodávateľov s jasne definovanými udržateľnými praktikami. Výpočet uhlíkovej stopy im pomôže odhaliť, ktoré procesy generujú najväčšie emisie, a umožní im cielene znižovať náklady,“ uviedla SPU.
