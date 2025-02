SPU vzdeláva seniorov a ich vnúčatá v oblasti digitálnej bezpečnosti

Nitra 24. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre spustila vzdelávanie seniorov a ich vnúčat v oblasti digitálnej bezpečnosti. Prvú časť vzdelávacieho programu Digitálny krok vpred absolvuje v Kreatívnom centre SPU 60 účastníkov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Program pozostáva zo 60 blokov. Jeho cieľom je podporiť bezpečné využívanie internetu seniormi a deťmi, ako aj zvýšiť ich informovanosť o online hrozbách. "Našou prioritou je vzdelávať užívateľov digitálneho priestoru od detí až po seniorov. Práve oni sú často cieľom rôznych útokov, podvodov a dezinformácií. Nedostatočné znalosti digitálneho sveta im môžu skomplikovať každodenný život," skonštatovala hlavná koordinátorka programu Barbora Čakovská.



Kurz pozostáva z troch trojhodinových aktivít, do ktorých je zapojených 19 seniorov so svojimi vnúčatami. Počas nich sa naučia, ako sa bezpečne správať na internete, ako si vytvoriť silné a bezpečné heslá, nakupovať online a realizovať platby. Dozvedia sa, čo je to digitálna stopa, diskutovať budú aj o sociálnych sieťach. Pozornosť bude venovaná aj téme kyberšikany, informovala gestorka vzdelávacieho programu Marcela Hallová.