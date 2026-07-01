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SPU zaradili do rebríčka Times Higher Education Impact Rankings 2026
Ako uviedla SPU, v aktuálnom ročníku bolo hodnotených 1646 univerzít zo 116 krajín a regiónov.
Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bola prvýkrát zaradená do prestížneho rebríčka Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026. Ten hodnotí, ako univerzity na celom svete prispievajú k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN.
Ako uviedla SPU, v aktuálnom ročníku bolo hodnotených 1646 univerzít zo 116 krajín a regiónov. Zo Slovenska sa do rebríčka dostali štyri univerzity. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave obsadili zhodne 601. až 800. miesto, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu so Žilinskou univerzitou 1001. až 1500. miesto.
Hodnotenie vychádza zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN, ktoré tvoria základ Agendy 2030 a predstavujú celosvetový rámec pre podporu udržateľného rozvoja. „Najlepšie výsledky dosiahla SPU v oblastiach Dôstojná práca a hospodársky rast, kde obsadila 301. až 400. miesto, a tiež Udržateľné mestá a komunity a Život na súši, kde skončila na 401. až 600. mieste,“ informovala SPU.
Prvé zaradenie do rebríčka THE Impact Rankings je podľa vedenia univerzity významným medzinárodným ocenením, ktoré zároveň potvrdzuje rastúcu viditeľnosť SPU v globálnom akademickom priestore. „Ochrana životného prostredia, zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi či rozvoj vidieka patria dlhodobo medzi priority našej univerzity,“ doplnila SPU.
Ako uviedla SPU, v aktuálnom ročníku bolo hodnotených 1646 univerzít zo 116 krajín a regiónov. Zo Slovenska sa do rebríčka dostali štyri univerzity. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave obsadili zhodne 601. až 800. miesto, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu so Žilinskou univerzitou 1001. až 1500. miesto.
Hodnotenie vychádza zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN, ktoré tvoria základ Agendy 2030 a predstavujú celosvetový rámec pre podporu udržateľného rozvoja. „Najlepšie výsledky dosiahla SPU v oblastiach Dôstojná práca a hospodársky rast, kde obsadila 301. až 400. miesto, a tiež Udržateľné mestá a komunity a Život na súši, kde skončila na 401. až 600. mieste,“ informovala SPU.
Prvé zaradenie do rebríčka THE Impact Rankings je podľa vedenia univerzity významným medzinárodným ocenením, ktoré zároveň potvrdzuje rastúcu viditeľnosť SPU v globálnom akademickom priestore. „Ochrana životného prostredia, zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi či rozvoj vidieka patria dlhodobo medzi priority našej univerzity,“ doplnila SPU.