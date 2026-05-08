SPU získala úžitkový vzor na čokoládu s medicinálnymi hubami
Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala úžitkový vzor na čokoládu s prídavkom extraktov medicinálnych húb a spôsob jej výroby. Produkt predstavuje funkčnú alternatívu k bežným čokoládovým výrobkom, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.
Ochrana technického riešenia bola oficiálne zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva SR. Úžitkový vzor sa týka nielen samotného zloženia čokolády, ale aj unikátneho technologického postupu výroby, ktorý zabezpečuje zachovanie kvality kakaových zložiek a účinných látok z medicinálnych húb.
Základ produktu tvorí čokoládová hmota vyrobená priamo z kakaových bôbov doplnená kakaovým maslom v presne stanovenom pomere. Inovatívnym prvkom je prídavok extraktu medicinálnych húb v množstve 2000 miligramov na 90 gramov čokoládovej hmoty. „Použité extrakty, napríklad z húb ako shiitake, maitake či cordyceps, sú bohaté na betaglukány a ďalšie biologicky aktívne látky,“ skonštatovala Chosraviová.
Technologický proces zahŕňa niekoľko krokov, od mletia kakaových bôbov, cez dlhodobé miešanie a dvojtýždňové zrenie, až po temperovanie pri presne kontrolovaných teplotách. Extrakt medicinálnych húb sa pridáva až do finálnej fázy výroby, čím sa zabezpečí zachovanie jeho bioaktívnych vlastností.
„Naším cieľom bolo vytvoriť čokoládu, ktorá bude nielen chuťovo atraktívna, ale zároveň prinesie aj pridanú hodnotu pre zdravie spotrebiteľa. Spojením kakaa a medicinálnych húb vzniká unikátny produkt s vysokým obsahom antioxidantov a biologicky aktívnych látok,“ priblížili autorky technického riešenia Adriana Kolesárová a Eva Ivanišová.
