SPU zrekonštruovala učebňu na Fakulte ekonomiky a manažmentu
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre môžu využívať zrekonštruovanú počítačovú učebňu. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov fakulty vo výške 32.000 eur a zo sponzorských prostriedkov v objeme 30.000 eur, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Fakulta zabezpečila výpočtovú techniku, elektroinštaláciu a renováciu podlahy, sponzorská spoločnosť interiérové vybavenie. V učebni je k dispozícii 24 počítačov typu all-in-one pre študentov a jeden počítač pre pedagóga. K dataprojektoru pribudli v miestnosti aj dve obrazovky.
Počítačová učebňa bude slúžiť nielen na výučbu, ale aj na organizovanie workshopov, seminárov pre študentov aj odbornú verejnosť. Na zapojení techniky sa podieľalo Centrum informačných technológií FEM. Aktuálne fakulta rieši modernizáciu klimatizácie priestoru.
FEM spolupracuje s firmami od roku 2018. Tie si na fakulte vytvárajú svoje prezentačné priestory a zároveň podporujú jej aktivity. „Ide o významné retailové, audítorské a účtovné spoločnosti, v ktorých nachádzajú uplatnenie naši študenti a absolventi v oblastiach ekonómie, manažmentu, marketingu či ľudských zdrojov,“ povedala dekanka FEM profesorka Elena Horská.
