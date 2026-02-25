< sekcia Regióny
SPU zriadila pre študentov nové podporné centrum Student Point
Zriadenie centra vychádzalo z konkrétnych potrieb študentov, ktoré univerzita identifikovala prostredníctvom pravidelných dotazníkov spätnej väzby.
Autor TASR
Nitra 25. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre otvorila nové podporné centrum pre študentov. Student Point vznikol v priestoroch bývalej čitárne pod aulou. Jeho cieľom je sústrediť na jednom mieste všetky dôležité informácie a služby, ktoré študenti počas štúdia potrebujú, informovala rektorka SPU Klaudia Halászová.
Zriadenie centra vychádzalo z konkrétnych potrieb študentov, ktoré univerzita identifikovala prostredníctvom pravidelných dotazníkov spätnej väzby. Študenti v ňom získajú informácie o mobilitách, štipendiách, študentských pôžičkách, ale aj o študijných povinnostiach, odbornej praxi či záverečných stážach zavádzaných v súlade s novým zákonom o vysokých školách.
Student Point bude otvorený každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 h. Na konzultáciu sa môžu študenti objednať aj prostredníctvom online rezervačného formulára. Podľa Filipa Tkáča z Univerzitného poradenského a podporného centra si študenti môžu zvoliť druh poradenstva, konkrétny termín aj pracovníka, ktorý sa im bude venovať.
