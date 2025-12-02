< sekcia Regióny
Spúšťajú nový online formulár pri žiadostiach o záväzné stanovisko
Zjednodušiť má podanie žiadosti o záväzné stanovisko podľa stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spúšťa nový online formulár. Zjednodušiť má podanie žiadosti o záväzné stanovisko podľa stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Chceme, aby procesy pre stavebníkov boli čo najjednoduchšie a aby boli žiadosti spracované efektívne. Nový formulár, pripravený kolegami z odboru územného plánu, výrazne znižuje chyby, ktoré sa v žiadostiach vyskytujú najčastejšie a zlepšuje komunikáciu s úradom,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Online formulár je dostupný na webovej stránke BSK, kde žiadateľ nahrá aj všetky prílohy. Následne dostane e-mailom automaticky vygenerovanú žiadosť vo formáte PDF, ktorú podá e-mailom, poštou alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Údaje z formulára sa po kontrole automaticky prenesú do návrhu stanoviska. Úrad následne vypracuje odborné vyjadrenie, vygeneruje záväzné stanovisko, zabezpečí jeho schvaľovací proces a následne ho zasiela žiadateľovi.
Záväzné stanovisko BSK sa vyžaduje najmä v prípadoch, keď obec nemá územný plán, keď jej územný plán nie je v súlade s koncepciou územného rozvoja regiónu alebo pri stavbách zasahujúcich územie viacerých obcí či krajov. Lehota na jeho vydanie je 30, 60 alebo 90 dní podľa typu stavby.
