Spúšťajú obnovu cesty medzi Dolným Ohajom a Hurbanovom
Autor TASR
Dolný Ohaj 29. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zmodernizuje cestu II/511 medzi Dolným Ohajom v okrese Nové Zámky a Hurbanovom v okrese Komárno. Rekonštrukčné práce sa začnú v sobotu 30. mája. Komplexná obnova približne 23 kilometrov dlhej vozovky potrvá do decembra. Projekt je spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Práce sa budú realizovať postupne, odštartujú v úseku križovania ciest II/511 a II/580 v extraviláne obce Dolný Ohaj. Pokračovať budú cez obce Novozámockého okresu Dolný Ohaj, Bešeňov a Dvory nad Žitavou až po križovatku s cestou I/64 v extraviláne mesta Hurbanovo. Súčasťou projektu je aj modernizácia vetvy križovatky smer Bajč v okrese Komárno.
Podľa vyjadrenia Becíka je opravovaný úsek dôležitou dopravnou tepnou, ktorú denne využívajú obyvatelia regiónu pri dochádzaní do práce, škôl či za službami. „Nepôjde len o výmenu asfaltu, ale o komplexnú obnovu cesty. Očakávame od nej zvýšenie bezpečnosti premávky, zníženie hlučnosti a prašnosti v okolí a zlepšenie celkového komfortu cestovania,“ dodal.
Celková dĺžka rekonštruovaného úseku vrátane vetvy križovatky predstavuje 22,918 kilometra. Cieľom modernizácie je oprava asfaltového krytu komunikácie, odstránenie lokálnych nedostatkov a obnova nespevnených krajníc. V obci Bešeňov budú doplnené bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov a autobusových zastávok.
Na potrebných miestach dôjde k výmene alebo doplneniu oceľových zvodidiel, obnovené budú smerové stĺpiky a kilometrovníky a zrealizuje sa nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.
Počas realizácie stavebných prác bude doprava v jednotlivých úsekoch cesty Dolný Ohaj - Hurbanovo obmedzená len čiastočne. Komunikácia zostane prejazdná, pričom doprava bude vedená striedavo a riadená prenosným dopravným značením.
