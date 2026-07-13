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Spúšťajú rekonštrukciu mosta ponad Telinský potok vo Vrábľoch
Most bol postavený v roku 1934.
Autor TASR
Vráble 13. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa rekonštrukciu mosta ponad Telinský potok na ceste II/511 v meste Vráble v okrese Nitra. Rekonštrukcia sa začne v stredu 15. júla od 8.30 h, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Most bol postavený v roku 1934. Podľa poslednej prehliadky je zaradený do VII. stupňa, čo predstavuje havarijný stavebno-technický stav. Vyžaduje si kompletnú prestavbu, ktorá potrvá do konca mája 2027. Za nové premostenie zaplatí kraj viac ako 820.000 eur.
V rámci prestavby dôjde aj k rozšíreniu mosta o nový chodník, ktorý dnes nahrádza priľahlá lávka. Tá bude odstránená. „Súčasťou riešenia je realizácia novej nosnej konštrukcie, prechodových dosiek a krídel integrovaných do nosnej konštrukcie, ako aj ríms, zábradlových zvodidiel a komplexná úprava mostného objektu, vrátane priľahlého okolia,“ povedal stavbyvedúci Marián Riegel.
Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu priľahlých úsekov cesty II/511 a nové dopravné značenie. „V úseku 2,9 metra pred a za mostom bude zrealizovaná kompletná výmena konštrukcie vozovky a na zvyšnom úseku výmena obrusnej a ložnej vrstvy. Nová komunikácia bude vybavená vodorovným trvalým značením a obnoví sa aj existujúce zvislé dopravné značenie. Počas prác dôjde aj k dočasnej demontáži verejného osvetlenia, jedného stožiara, ktorý bude následne nahradený novým,“ skonštatovala Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Rekonštrukcia mosta si vyžiada úplnú uzáveru komunikácie II/511 a doprava bude vedená po obchádzkových trasách. Osobné vozidlá budú jazdiť po vnútornej obchádzkovej trase po ceste I/51 Hlavná, cez ulicu Levická, miestnu komunikáciu 1. mája na cestu II/511 Hlavná v smere na ulicu Štúrova.
Zvlášť je naplánovaná a bude vyznačená obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 12 ton. Z cesty II/511 v obci Maňa zo smeru Nové Zámky bude viesť na cestu III/1490 a ďalej cestu III/1650 cez obce Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou a Vráble, časť Dyčka na cestu I/51 Hlavná, Levická v meste Vráble. Rovnaká trasa bude pre nákladné vozidlá označená v opačnom smere z cesty I/51 ulica Hlavná, Levická zo smeru Levice, Zlaté Moravce a Nitra na smer Nové Zámky.
Na vonkajšiu náhradnú obchádzkovú trasu budú použitím dočasných dopravných značiek vedené aj nákladné vozidlá nad 12 ton jazdiace zo smeru cesty III/1627 ulica Kollárova, z mesta Vráble, cesty III/1657 zo smeru Tehla a cesty III/1656 zo smeru Melek.
NSK za tri a pol roka opravil 93 svojich premostení a do konca tohto roka počet zmodernizovaných mostov narastie na 108. Práce sa realizujú prostredníctvom investičných akcií NSK i zásahov mostnej čaty Regionálnej správy a údržby ciest.
Most bol postavený v roku 1934. Podľa poslednej prehliadky je zaradený do VII. stupňa, čo predstavuje havarijný stavebno-technický stav. Vyžaduje si kompletnú prestavbu, ktorá potrvá do konca mája 2027. Za nové premostenie zaplatí kraj viac ako 820.000 eur.
V rámci prestavby dôjde aj k rozšíreniu mosta o nový chodník, ktorý dnes nahrádza priľahlá lávka. Tá bude odstránená. „Súčasťou riešenia je realizácia novej nosnej konštrukcie, prechodových dosiek a krídel integrovaných do nosnej konštrukcie, ako aj ríms, zábradlových zvodidiel a komplexná úprava mostného objektu, vrátane priľahlého okolia,“ povedal stavbyvedúci Marián Riegel.
Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu priľahlých úsekov cesty II/511 a nové dopravné značenie. „V úseku 2,9 metra pred a za mostom bude zrealizovaná kompletná výmena konštrukcie vozovky a na zvyšnom úseku výmena obrusnej a ložnej vrstvy. Nová komunikácia bude vybavená vodorovným trvalým značením a obnoví sa aj existujúce zvislé dopravné značenie. Počas prác dôjde aj k dočasnej demontáži verejného osvetlenia, jedného stožiara, ktorý bude následne nahradený novým,“ skonštatovala Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Rekonštrukcia mosta si vyžiada úplnú uzáveru komunikácie II/511 a doprava bude vedená po obchádzkových trasách. Osobné vozidlá budú jazdiť po vnútornej obchádzkovej trase po ceste I/51 Hlavná, cez ulicu Levická, miestnu komunikáciu 1. mája na cestu II/511 Hlavná v smere na ulicu Štúrova.
Zvlášť je naplánovaná a bude vyznačená obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 12 ton. Z cesty II/511 v obci Maňa zo smeru Nové Zámky bude viesť na cestu III/1490 a ďalej cestu III/1650 cez obce Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou a Vráble, časť Dyčka na cestu I/51 Hlavná, Levická v meste Vráble. Rovnaká trasa bude pre nákladné vozidlá označená v opačnom smere z cesty I/51 ulica Hlavná, Levická zo smeru Levice, Zlaté Moravce a Nitra na smer Nové Zámky.
Na vonkajšiu náhradnú obchádzkovú trasu budú použitím dočasných dopravných značiek vedené aj nákladné vozidlá nad 12 ton jazdiace zo smeru cesty III/1627 ulica Kollárova, z mesta Vráble, cesty III/1657 zo smeru Tehla a cesty III/1656 zo smeru Melek.
NSK za tri a pol roka opravil 93 svojich premostení a do konca tohto roka počet zmodernizovaných mostov narastie na 108. Práce sa realizujú prostredníctvom investičných akcií NSK i zásahov mostnej čaty Regionálnej správy a údržby ciest.