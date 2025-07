Spustenie električky v Petržalke o dva týždne prinesie zmeny v MHD

Bratislava 13. júla (TASR) - Presne o dva týždne, v nedeľu 27. júla, by mala začať premávať električka po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke. Predĺženie linky 3 a zároveň zahustenie jej intervalu prinesie so sebou aj zrušenie súbežných autobusových liniek 95 a 59 a električkovej linky 7. Autobusová linka 192 bude smerom do Petržalky skrátená po zastávku Jungmannova. Väčšiu reorganizáciu MHD na území Petržalky zatiaľ Dopravný podnik Bratislava (DPB) neplánuje.



„Prípadné úpravy ďalších liniek v Petržalke budú závisieť od reálnych dát, ktoré vyhodnotíme po spustení prevádzky električky. Prípadné zmeny budú reflektovať nové a zmenené návyky cestujúcich,“ uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár.



V rannej špičke pracovných dní počas školského roka by mala električková linka 3 premávať v 2,5-minútovom intervale, v súčasnosti je to každé štyri minúty. V popoludňajšej špičke by mala premávať každé štyri minúty namiesto súčasných piatich minút. Počas víkendov a sviatkov má byť jej interval každých päť minút oproti súčasným 7,5 minúty.



„V čase najvyššieho dopytu, v rannej špičke pracovných dní počas školského roka, bude na linku 3 vypravených 41 električkových vlakov a v priebehu dňa jej premávku zabezpečí 62 vodičov,“ doplnil Vozár.



Linka 95 bola od roku 2005 navrhnutá ako dočasné riešenie a jej trasa do veľkej miery kopíruje trasu električky. Doplnková linka 59 slúžila najmä študentom škôl na Račianskej ulici a v lokalite Na Pántoch. Po zrušení škôl na ulici Na pántoch, ktoré boli podľa DPB jedným z hlavných generátorov dopytu, došlo k výraznému poklesu využívania tejto linky - v máji 2025 prepravila o takmer polovicu menej cestujúcich ako v rovnakom období roka 2023. Priame spojenie Rače a Petržalky zabezpečí po novom práve predĺžená električková linka 3.



Električková linka 7 posilňovala v čase najväčšieho dopytu linku 3 na Račianskej ulici, po novom ju nahradí väčší počet spojov linky 3.



Autobusová linka 192 bude skrátená po Jungmannovu, kde bude zabezpečený prestup na električku linky 3. Zvyšok jej trasy do veľkej miery kopíruje trasu električky a lokálnu obsluhu zároveň zabezpečuje aj linka 99, ktorá križuje električkovú trať a umožňuje tak viacero možností na prestup.