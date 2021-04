Spustenie očkovacieho centra v Bardejove zabrzdil nedostatok vakcín

Prešov 16. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) neotvorí tento víkend avizované ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Bardejove. Pribudnúť malo v sobotu (17. 4.) k už zabehnutým krajským vakcinačným centrám v Prešove, Humennom, Poprade a novootvorenej Starej Ľubovni. Dôvodom je nedostatok vakcín zo strany ministerstva zdravotníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



PSK má na nasledujúce očkovacie dni počas víkendu i ďalšieho pracovného týždňa k dispozícii spolu 5029 vakcín z pôvodne avizovaných 10.000 očkovacích látok.



"Aktuálna dodávka vakcín od ministerstva je na úrovni 50 percent kapacity nami zriadených veľkokapacitných centier. Výsledkom je, že musíme redukovať tímy i očkovacie dni z doterajšieho dvojdňového víkendového režimu na jeden deň v sobotu (17. 4.). Znížená distribúcia nám neumožňuje otvoriť ani ďalšie centrum, ktoré sme plánovali spustiť už túto sobotu v Bardejove. Vnímam to ako veľký problém," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Zabezpečenie dostatočného množstva vakcín pritom podľa predsedu kraja nie je jediným problémom, ktorý brzdí očkovací proces vo VKOC samosprávnych krajov.



"Našou snahou je prevziať viac kompetencií súvisiacich so správou registrácie na naše plecia. Záujem o očkovanie v našom kraji je evidentný, no evidujeme stále problémy s centrálnou registráciou záujemcov o očkovanie," povedal Majerský.



Samosprávne kraje sa podľa Jeleňovej na rezort zdravotníctva už obrátili s novými požiadavkami na zefektívnenie očkovania. Konkrétne žiadajú viac kompetencií v správe rezervačného systému a v kontrole odosielania SMS správ. Navrhujú tiež úpravu vyhlášky tak, aby sa ako náhradníci mohli do databáz krajských samospráv prihlasovať ľudia z vybraných profesií bez ohľadu na vek.



"Kraj viac ako tri týždne prevádzkuje rezervačný systém pre náhradníkov v spolupráci s ambulantnými lekármi. Veríme, že ak by sme dostali príležitosť nahradiť štátnu čakáreň, naši informatici v spolupráci s informatikmi z ostatných samosprávnych krajov by dokázali vyvinúť systém, ktorý by bol spoľahlivý a dokázal by napĺňať kapacity, ktoré máme pripravené," dodal vedúci Odboru zdravotníctva Úradu PSK Jozef Tekáč. Ako zároveň informoval, najbližšie očkovacie dni PSK by mali byť plne obsadené.



Vo VKOC kraja budú nasledujúce dni vakcinovať záujemcov o očkovanie od 40 do 59 rokov vakcínou od konzorcia AstraZeneca. V sobotu (17. 4.) je pre VKOC Prešov pripravených 2329 vakcín, pre Humenné a Poprad po 1000 vakcín. Očkovanie v Starej Ľubovni, kde je alokovaných 700 vakcín, bude počas dvoch pracovných dní v utorok (20. 4.) a v stredu (21. 4.).