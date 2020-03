Spustenie parkovacieho systému v Partizánskom odložili na neurčito

Partizánske 23. marca (TASR) - Spustenie parkovacieho systému v centre Partizánskeho odložila miestna samospráva na neurčito. Reaguje tak na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Radnica plánovala platené parkovanie v centre spustiť pôvodne 1. apríla. Začiatkom januára začala aj s výdajom rezidentských kariet, tie začnú platiť až po spustení parkovacieho systému.



Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o mestskom parkovacom systéme s účinnosťou od 1. januára tohto roka, na svojom februárom rokovaní ho doplnilo i o ďalšie zmeny. Primárnym cieľom VZN je zavedenie poriadku do parkovania vozidiel na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta v centre. Systém bude predovšetkým zvýhodňovať obyvateľov na úkor vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či návštevou a zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.



Návštevníci centra či obyvatelia budú môcť za parkovanie zaplatiť aj prostredníctvom SMS, aplikácie či jednorazovej parkovacej karty. Systém bude spravovať mesto.