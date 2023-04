Spustením fontán otvoria v Bardejove letnú turistickú sezónu

Bardejov 30. apríla (TASR) - Spustením fontán otvoria v meste Bardejov v nedeľu turistickú sezónu. Program sa začne o 19.00 h pri fontáne v Promenádnom parku za účasti maskotov - dráčika a dračice a vyvrcholí lampiónovým sprievodom.



"Tak ako po minulé roky, aj tento rok predstavíme nového maskota, ktorý sa vykľul z veľkonočnej megakraslice. Je ešte zatiaľ tajomstvo, čo to bude," uviedol pre TASR riaditeľ Kultúrneho a turistického centra v Bardejove Marcel Tribus.



Súčasťou programu bude aj koncert bardejovského zoskupenia Fanfare Stratosphere. "Zaujímavosťou je, že zahrajú skladbu pre fontánu, ktorá bude neskôr hrať v rámci celého repertoára fontán. Okrem skladieb Bélu Kélera to budú aj bardejovskí interpreti. Program vyvrcholí lampiónovým sprievodom po zotmení, ktorý bude smerovať na Radničné námestie. Na jeho čele bude bubnová šou Batida," priblížil Tribus.



Program sa uskutoční pri najväčšej fontáne v meste, ktorá pripomína vodnú priekopu aj mlynský náhon. Celkovo je v Bardejove osem fontán, v tomto roku pribudnú ďalšie dve. Konkrétne na sídliskách Vinbarg a Družba. Svietiaca a hrajúca fontána v centre mesta bude počas letnej sezóny v prevádzke každý deň do 20.30 h, neskôr prejde to útlmového režimu.