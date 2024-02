Spustia druhú fázu obnovy a modernizácie Vajnorskej radiály

Bratislava 15. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spustí počas nadchádzajúceho víkendu (17. - 18. 2.) druhú fázu obnovy a modernizácie Vajnorskej radiály v Bratislave. Jej súčasťou bude aj výmena technológie v križovatke Vajnorská - Bojnická, ktorá zaistí preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy. "V týchto dňoch spúšťame práce na finálnej etape tak, aby ľudia mohli už začiatkom leta využívať modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



S prácami sa má začať počas najbližšieho víkendu, keď budú električky v úseku Depo Jurajov dvor - Zlaté Piesky nahradené autobusmi. Táto výluka poskytne priestor na zabezpečenie riešenia, aby mohla byť v najbližších týždňoch zachovaná premávka električiek na celej Vajnorskej radiále. V Bratislave má ísť podľa mestského dopravcu o unikát.



V úseku medzi zastávkami Jurajov dvor a Vajnorská budú totiž električky aj s cestujúcimi premávať obojsmerne po tej istej koľaji. V jednokoľajovom úseku budú mať preferenciu električky smerujúce do centra. Po troch týždňoch má byť premávka presmerovaná na novú koľaj, takto by mali následne električky premávať do konca marca.



Hlavné mesto v spolupráci s dopravným podnikom zároveň pristúpi k zmenám a stavebným úpravám v križovatke Vajnorská - Bojnická. Vymenená bude technológia cestnej svetelnej signalizácie, realizované majú byť aj práce na vysokotlakovom plynovode, ktoré nebolo možné dokončiť počas prvej fázy projektu.



Stavebné úpravy si v apríli a máji vyžiadajú kompletnú výluku električiek v celom dotknutom úseku (Depo Jurajov dvor - Zlaté Piesky). Znemožnený bude aj prejazd cez koľaje na križovatke Vajnorská - Bojnická a časť ulice Stará Vajnorská bude zjednosmernená. Premávku v danom období zabezpečí náhradná autobusová linka X4.



"Oproti prvej fáze na jeseň 2023 ide o kratší úsek, premávka električiek v úseku Kuchajda - Depo Jurajov dvor zostane zachovaná," ubezpečuje mestský dopravca. Premávka električiek by mala byť následne obnovená koncom mája, do konca júna by mali byť zrealizované dokončovacie práce.



Projekt opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda - Zlaté Piesky má priniesť rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie, ako aj zlepšiť pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade by sa mala zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek. Projekt je realizovaný aj na základe nenávratného finančného príspevku z eurofondov.