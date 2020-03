Spustili architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov Grössling

Bratislava 19. marca (TASR) - Mesto Bratislava vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž na obnovu zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice. Kúpele majú byť po obnovení miestom stretnutí a oddychu. Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota v dvojkolovej súťaži návrhov. Vyhodnotenie prvého kola bude v júni a definitívny víťaz bude známy koncom leta. TASR o tom informovala Marcela Glevická z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Magistrát a MIB plánujú obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujú do oddelenej časti objektu presťahovať časť mestskej knižnice a vytvoriť tak plne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.



"Pri prípravách súťaže, ktoré trvali približne rok, MIB dal vypracovať technickú dokumentáciu budovy, 3D zameranie, statický posudok, vlhkostný posudok a s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pripravil podklady na pamiatkovú obnovu," priblížil Gábor Bindics z MIB. Urobil sa tiež prehľad stredoeurópskych mestských kúpeľov vo Viedni, Berlíne či Budapešti s podobnými tradíciami, ako má Bratislava. "Na základe kultúrno-spoločenských súvislostí sme sa rozhodli pre spoluprácu s odborníkmi z budapeštianskej mestskej firmy, ktorá spravuje kúpeľné zariadenia v Budapešti," spresnil Bindics.



Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazénu aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén. Ráta sa aj s kaviarňou, ktorá sa má stať otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994.



Hlavné mesto uzavrelo v roku 2007 zmluvu o nájme priestorov kúpeľov Grössling so spoločnosťou Synaphea za účelom ich rekonštrukcie. K tej ale nikdy nedošlo, a preto hlavné mesto prevzalo kúpele Grössling späť od nájomcu v roku 2017.



Od roku 2017 boli realizované v objekte sanačné práce. Mesto pod vedením bývalého primátora Iva Nesrovnala následne pripravovalo celkovú obnovu kúpeľov. V zámere pokračuje, avšak po novom, aj súčasné vedenie bratislavskej samosprávy.