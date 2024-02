Spustili hlasovanie za najpopulárnejšieho športovca Prešovského kraja

Prešov 26. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocení najúspešnejších jednotlivcov, znevýhodneného športovca, trénera, mladé športové talenty, ako aj kolektívy z Prešovského kraja, ktorí sa v roku 2023 postarali o kvalitné športové umiestnenia. V rámci vyhlásenia výsledkov ankety Športovec PSK 2023 udelí tiež Cenu predsedu PSK a do Športovej siene PSK uvedie ďalších laureátov. O tom, kto získa titul najpopulárnejšieho športovca PSK, rozhoduje verejnosť v internetovom hlasovaní do 13. marca 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, obyvatelia kraja si v tohtoročnom hlasovaní svojho favorita vyberajú zo 62 nominácií z celkového počtu 119. PSK ich dostal vo vyhlásených kategóriách v termíne od 11. januára do 11. februára.



"Svoj hlas môžu prostredníctvom hlasovacieho formulára odovzdať 34 nominovaným jednotlivcom, štyrom znevýhodneným športovcom, ale aj desiatim kolektívom dospelých či 14 kolektívom mládeže," povedala Jeleňová a doplnila, že hlasovací formulár môžu nájsť na webstránke kraja www.vucpo.sk.



V ponuke internetového hlasovania 2023 figurujú viaceré zvučné športové mená z rôznych športových odvetví. Konkrétne sú medzi nimi napríklad dvojnásobný víťaz ankety (2021 a 2022) a aktuálne už trojnásobný majster Európy zápasník Tajmuraz Salkazanov, hádzanári Lukáš Urban a Pavel Hernandez, strelci Kamila Novotná, Dávid Ivan a Sarah Schindlerová, plavci Tamara Potocká, Lillian Slušná či Oliver Verba a ďalší.



"Medzi nominovanými sú tiež viaceré známe športové seniorské a mládežnícke kolektívy kraja - hádzanári Tatrana Prešov, volejbalisti Prešova, Starej Ľubovne i Svidníka, basketbalisti zo Svitu, hokejisti Humenného, karatisti z Prešova i Popradu, ako aj tanečníci z Grimmy, Flowers a mnohí ďalší," doplnila Jeleňová.



Vyhlásenie výsledkov ankety Športovec PSK 2023 je naplánované na pondelok 8. apríla v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.