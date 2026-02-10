< sekcia Regióny
Spustili nominácie na najúspešnejšieho športovca v Prešovskom kraji
Nominácie na Športovca PSK 2025 sa prijímajú do 13. februára elektronicky alebo poštou.
Autor TASR
Prešov 10. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) aj tento rok ocení športové osobnosti a kolektívy, ktoré v roku 2025 zaznamenali významné úspechy na svetových a európskych pohároch či na majstrovstvách. Ocenenie udelí aj vychádzajúcim športovým hviezdam z radov mladých talentov a do Športovej siene slávy PSK uvedie meno ďalšej športovej legendy. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že oceňovanie sa uskutoční v apríli počas slávnostného galavečera. Kraj nominácie uzatvára v piatok 13. februára.
Kraj prijíma nominácie na najúspešnejšieho Športovca PSK za rok 2025 v kategóriách najúspešnejší športovec medzi jednotlivcami a znevýhodnenými športovcami, najúspešnejší seniorský či mládežnícky športový kolektív, najúspešnejší tréner kraja, najúspešnejší žiak strednej školy či najväčší talent do 15 rokov. Verejnosť zasiela nominácie aj pre kategóriu Cena predsedu PSK.
„Na základe stanovených kritérií (umiestnenie na súťažiach, reprezentácia krajiny, dlhodobé podávanie výkonov a i.) bude tieto nominácie následne posudzovať a o laureátoch v jednotlivých kategóriách rozhodovať odborná komisia zostavená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a spoluorganizátora oceňovania, ktorým je Krajské športové centrum v Prešove. Prešovská krajská samospráva ako organizátor podujatia si ale vyhradzuje právo pri nesplnení niektorého z kritérií ocenenie v danej kategórii neudeliť,“ uviedla Jeleňová.
Nominácie na Športovca PSK 2025 sa prijímajú do 13. februára elektronicky alebo poštou. Súčasťou nominácie musia byť údaje nominovaného a jeho krátka športová vizitka s dosiahnutými úspechmi za rok 2025, klubovou príslušnosťou a zaradením do príslušnej kategórie. V nominačnom liste nesmú chýbať ani kontaktné údaje a súhlas nominovaného so spracovaním osobných údajov. Potrebné formuláre k nominovaniu sú zverejnené na webstránke kraja.
Kraj prijíma nominácie na najúspešnejšieho Športovca PSK za rok 2025 v kategóriách najúspešnejší športovec medzi jednotlivcami a znevýhodnenými športovcami, najúspešnejší seniorský či mládežnícky športový kolektív, najúspešnejší tréner kraja, najúspešnejší žiak strednej školy či najväčší talent do 15 rokov. Verejnosť zasiela nominácie aj pre kategóriu Cena predsedu PSK.
„Na základe stanovených kritérií (umiestnenie na súťažiach, reprezentácia krajiny, dlhodobé podávanie výkonov a i.) bude tieto nominácie následne posudzovať a o laureátoch v jednotlivých kategóriách rozhodovať odborná komisia zostavená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a spoluorganizátora oceňovania, ktorým je Krajské športové centrum v Prešove. Prešovská krajská samospráva ako organizátor podujatia si ale vyhradzuje právo pri nesplnení niektorého z kritérií ocenenie v danej kategórii neudeliť,“ uviedla Jeleňová.
Nominácie na Športovca PSK 2025 sa prijímajú do 13. februára elektronicky alebo poštou. Súčasťou nominácie musia byť údaje nominovaného a jeho krátka športová vizitka s dosiahnutými úspechmi za rok 2025, klubovou príslušnosťou a zaradením do príslušnej kategórie. V nominačnom liste nesmú chýbať ani kontaktné údaje a súhlas nominovaného so spracovaním osobných údajov. Potrebné formuláre k nominovaniu sú zverejnené na webstránke kraja.