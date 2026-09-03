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Spustili obnovu cesty z Levoče po hranicu Košického kraja
Hlavným dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebnotechnický stav komunikácie, ktorá vykazuje značné poškodenia krytu, výtlky, pozdĺžne i priečne deformácie a lokálne zosuvy.
Autor TASR
Levoča 3. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto dňoch spustil modernizáciu dôležitej regionálnej spojnice medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou po hranicu s Košickým krajom. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že do obnovy investuje krajská samospráva viac ako dva milióny eur z takzvaných župných eurofondov z integrovaných územných investícií. Práce by mali byť ukončené v máji budúceho roka.
„Konkrétne ide o prvú etapu modernizácie cesty druhej triedy medzi Levočou po hranicu s Košickým krajom. Celková investícia do rekonštrukcie viac ako 5,4 kilometra dlhého úseku predstavuje 2,04 milióna eur. Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Strabag, pričom na realizáciu dohliada Správa a údržba ciest PSK,“ uviedla Jeleňová.
Hlavným dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebnotechnický stav komunikácie, ktorá vykazuje značné poškodenia krytu, výtlky, pozdĺžne i priečne deformácie a lokálne zosuvy. „Investíciou z eurofondov prinesieme modernú a predovšetkým bezpečnú cestu, ktorá výrazne skráti čas prejazdu a zlepší prepojenie medzi Levočou a susedným krajom. Prinesie nový povrch, zmodernizovaný most, bezpečnejšie krajnice aj nové značenie. Výsledkom bude kvalitnejšie, plynulejšie a pohodlnejšie cestovanie pre vodičov, cyklistov aj chodcov,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský.
V rámci projektu sa zrekonštruuje sedem úsekov na ceste II/533. Súčasťou prác bude i kompletná obnova mostného objektu M3320 cez Šibenícky potok za časťou Levočské Lúky, kde sa bude riešiť jeho spodná aj horná časť, ako i obnova zanesených a nefunkčných priepustov. Zároveň zásahmi prejdú aj bezpečnostné zariadenia, ktoré sú taktiež nedostatočné.
„Cieľom modernizácie je výrazné zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov cesty. Spevnením krajníc, stabilizáciou svahov cestného telesa, prečistením odvodnenia a osadením nových bezpečnostných prvkov sa podstatne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Obyvatelia a vodiči v regióne vďaka oprave získajú plynulejšiu jazdu, kratší čas prejazdu, pričom zároveň modernizácia prispeje k zníženiu emisií a minimalizácii budúcich nákladov na bežnú údržbu,“ dodala hovorkyňa.
Doba realizácie diela je stanovená na 270 kalendárnych dní. Projekt je financovaný z Programu Slovensko, pričom Európska únia sa na nákladoch podieľa 85 percentami, štátny rozpočet SR tvorí sedem percent rozpočtu a PSK ho dofinancuje z vlastných zdrojov.
Jeleňová dodala, že kraj v rokoch 2018 až 2026 investoval v okrese Levoča do opráv a rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy viac ako desať miliónov eur. Výsledkom je obnova takmer 52 kilometrov ciest a ôsmich mostov.
„Konkrétne ide o prvú etapu modernizácie cesty druhej triedy medzi Levočou po hranicu s Košickým krajom. Celková investícia do rekonštrukcie viac ako 5,4 kilometra dlhého úseku predstavuje 2,04 milióna eur. Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Strabag, pričom na realizáciu dohliada Správa a údržba ciest PSK,“ uviedla Jeleňová.
Hlavným dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebnotechnický stav komunikácie, ktorá vykazuje značné poškodenia krytu, výtlky, pozdĺžne i priečne deformácie a lokálne zosuvy. „Investíciou z eurofondov prinesieme modernú a predovšetkým bezpečnú cestu, ktorá výrazne skráti čas prejazdu a zlepší prepojenie medzi Levočou a susedným krajom. Prinesie nový povrch, zmodernizovaný most, bezpečnejšie krajnice aj nové značenie. Výsledkom bude kvalitnejšie, plynulejšie a pohodlnejšie cestovanie pre vodičov, cyklistov aj chodcov,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský.
V rámci projektu sa zrekonštruuje sedem úsekov na ceste II/533. Súčasťou prác bude i kompletná obnova mostného objektu M3320 cez Šibenícky potok za časťou Levočské Lúky, kde sa bude riešiť jeho spodná aj horná časť, ako i obnova zanesených a nefunkčných priepustov. Zároveň zásahmi prejdú aj bezpečnostné zariadenia, ktoré sú taktiež nedostatočné.
„Cieľom modernizácie je výrazné zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov cesty. Spevnením krajníc, stabilizáciou svahov cestného telesa, prečistením odvodnenia a osadením nových bezpečnostných prvkov sa podstatne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Obyvatelia a vodiči v regióne vďaka oprave získajú plynulejšiu jazdu, kratší čas prejazdu, pričom zároveň modernizácia prispeje k zníženiu emisií a minimalizácii budúcich nákladov na bežnú údržbu,“ dodala hovorkyňa.
Doba realizácie diela je stanovená na 270 kalendárnych dní. Projekt je financovaný z Programu Slovensko, pričom Európska únia sa na nákladoch podieľa 85 percentami, štátny rozpočet SR tvorí sedem percent rozpočtu a PSK ho dofinancuje z vlastných zdrojov.
Jeleňová dodala, že kraj v rokoch 2018 až 2026 investoval v okrese Levoča do opráv a rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy viac ako desať miliónov eur. Výsledkom je obnova takmer 52 kilometrov ciest a ôsmich mostov.