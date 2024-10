Spustili rekonštrukciu cesty medzi Prešovom a Petrovanmi

Prešov 9. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) odštartoval generálnu rekonštrukciu frekventovanej cesty medzi Prešovom a obcou Petrovany. Súčasná vozovka s množstvom porúch v dĺžke takmer päť kilometrov dostane nový asfaltový povrch. Opravia i mostný objekt nad Záborským potokom. Práce by mali potrvať do januára 2026. Investičnú akciu za takmer 2,4 milióna eur financuje kraj cez Operačný Program Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V okrese Prešov začíname rekonštruovať dôležitú tepnu, ktorou denne prechádza mnoho nákladných áut a ktorá čelí naozaj enormnej záťaži. To sa podpísalo pod množstvo porúch na vozovke a zhoršenie jej stavebno-technického stavu. Som preto rád, že prostredníctvom zdrojov z Operačného Programu Slovensku môžeme spustiť jej generálnu opravu, vďaka ktorej bude cesta prepájajúca obce Petrovany a Drienov na cestnú sieť vyššej triedy kvalitná, bezpečná a zaistí sa jej dlhšia životnosť," uviedol v stredu počas odovzdávania staveniska zhotoviteľovi predseda PSK Milan Majerský.



Modernizáciou konkrétne prechádza 4690 metrov dlhý úsek, ktorý začína v blízkosti križovatky ciest tretej triedy za Prešovom a končí za obcou Petrovany v katastrálnom území Močarmany. Práce budú spočívať v odstránení zistených porúch vozovky a v položení jej nových konštrukčných vrstiev. Následne sa práce zamerajú na odvodňovacie zariadenia - presnejšie priekopy, rigoly a trativody.



Významnou opravou prejde i mostný objekt na spomínanom úseku cesty ponad Záborský potok. "Rekonštrukcia jednopoľového mosta s dĺžkou premostenia vyše štyri a samotnou dĺžkou viac ako 12 metrov bude konkrétne spočívať v zasunutí novej oceľovej klenbovej konštrukcie do existujúceho otvoru, ktorá sa osadí na nové železobetónové základové bloky. Na objekte sa potom vybudujú nové krídla, dosype cestný násyp a zhotoví sa tiež nová konštrukcia priľahlej vozovky," doplnil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



V závere projektu sa v úseku uskutočnia i terénne úpravy a úprava koryta, ako aj dokončovacie práce, ktoré budú zahŕňať zvodidlá, smerové stĺpiky a vodorovné dopravné značenie.



Počas realizácie činností sú podľa Jeleňovej na ceste naplánované dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením a svetelným signalizačným zariadením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu.