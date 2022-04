Spustili výstavbu cyklotrasy z Hričovskej priehrady do obce Kotešová

Horný Hričov 6. apríla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v stredu spustil výstavbu sedemkilometrového úseku cyklotrasy z priehradného múru Hričovskej priehrady do obce Kotešová v okrese Žilina. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej bude súčasťou 10,5 kilometra dlhej cyklotrasy z Kotešovej do mestskej časti Žiliny Považský Chlmec.Doplnila, že sedemkilometrový úsek by mali dokončiť za osem mesiacov a výška investície je viac ako jeden milión eur. Ďalší úsek v dĺžke 3,5 kilometra do Žiliny-Považského Chlmca dočasne vyriešia dopravným značením na existujúcej ceste II/507, ktorá je v správe ŽSK.Výstavbu cyklotrasy financuje ŽSK z fondov Európskej únie (EÚ) v rámci operačného programu IROP.uviedla Jurinová.Zhotoviteľom úseku je spoločnosť Metrostav DS.dodal oblastný riaditeľ spoločnosti Peter Fuček.