Spustili vzdelávací projekt na minimalizáciu agresivity na školách

Nitra 4. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spustil vzdelávací projekt, ktorého cieľom je minimalizovať agresivitu na školách, poplašné správy či vyhrážky bombovými útokmi. Zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK chce týmto spôsobom pripraviť na možné krízové situácie a hrozby, informovala samospráva.



„Iniciatíva reaguje na udalosti z uplynulých mesiacov, ktoré sa udiali na Slovensku. Do konca júna budú preškolení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci 31 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,“ informoval predseda NSK Branislav Becík.



Projekt je podľa jeho slov konkrétnym krokom, ako pripraviť školy na situácie, ktoré si vyžadujú rýchlu a rozvážnu reakciu. „Zároveň je prejavom zodpovednosti voči tým, ktorí sa denne starajú o vzdelanie a bezpečie našich detí,“ zdôraznil.



Vzdelávací kurz zabezpečuje odbor školstva, mládeže a športu Úradu NSK prostredníctvom vyškolených expertov. Prebieha formou výkladu, modelových situácií, role-play aktivít a ďalších inovatívnych metód pre dospelých. Kurzy sa konajú postupne v jednotlivých okresoch kraja. V apríli odštartovali v Nitre, pokračovali v Zlatých Moravciach a Komárne, v júni sa presúvajú do Topoľčian.



Obsah kurzov sa sústreďuje na šesť hlavných oblastí, verbálna deeskalácia konfliktu, práca s agresívnym žiakom, viacero agresorov, cudzí útočník na škole, sebaobrana a duševné zdravie. Na realizáciu projektu vyčlenil kraj 70.000 eur z vlastného rozpočtu. Vzdelávanie by malo do konca budúceho školského roka absolvovať všetkých 62 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.