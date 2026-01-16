< sekcia Regióny
SR spúšťa registráciu pre Medzinárodný rok dobrovoľníctva 2026
Organizácia sa môže zapojiť dvoma spôsobmi. Buď zverejní dobrovoľnícke príležitosti v Dobrobáze (ak hľadá dobrovoľníkov), alebo zaregistruje svoje podujatie či aktivitu do kalendára IVY 2026.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Po oficiálnom ohlásení Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj 2026 (IVY 2026) Slovenská republika spúšťa registráciu dobrovoľníckych aktivít a podujatí, ktoré sa budú realizovať počas celého roka 2026. Do iniciatívy sa môžu zapojiť samosprávy, školy, mimovládne organizácie, dobrovoľnícke centrá, verejné inštitúcie, firmy aj neformálne skupiny. TASR o tom informovala asistentka splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simony Zacharovej Dominika Kováčová.
„Medzinárodný rok dobrovoľníkov vnímame ako príležitosť posilniť dobrovoľníctvo na Slovensku nielen symbolicky, ale najmä prakticky. Chceme, aby sa doň zapojilo čo najviac aktérov a aby dobrovoľníctvo bolo viditeľné v každom regióne. Registrácia aktivít je dôležitým krokom, ktorý umožní ukázať rozmanitosť dobrovoľníckych iniciatív a ich prínos pre spoločnosť,“ uviedla Zacharová, ktorej úrad je národným koordinátorom IVY 2026.
Organizácia sa môže zapojiť dvoma spôsobmi. Buď zverejní dobrovoľnícke príležitosti v Dobrobáze (ak hľadá dobrovoľníkov), alebo zaregistruje svoje podujatie či aktivitu do kalendára IVY 2026 (ak pripravuje akciu pre verejnosť alebo konkrétnu skupinu). Obe možnosti pomôžu zviditeľniť aktivity organizácie a prepojiť ju so záujemcami. Registrácia aktivít prebieha prostredníctvom platformy dobrovolnictvo.sk alebo cez online formulár https://dobrovolnictvo.sk/registracia-aktivity/.
Svoje aktivity môžu registrovať mestá, obce a vyššie územné celky, základné, stredné a vysoké školy, mimovládne a neziskové organizácie, dobrovoľnícke centrá, verejné inštitúcie, komunitné a kultúrne centrá, podnikateľské subjekty v rámci firemného dobrovoľníctva, neformálne skupiny a občianske iniciatívy. Registrovať je možné existujúce aj nové aktivity - jednorazové podujatia aj dlhodobé projekty zamerané na komunitný rozvoj, pomoc zraniteľným skupinám, vzdelávanie, ochranu životného prostredia či ďalšie oblasti udržateľného rozvoja.
Po odoslaní registračného formulára je aktivita skontrolovaná koordinátorom a následne zverejnená v prehľade plánovaných aktivít. Po jej realizácii sa presúva do archívu uskutočnených aktivít.
„Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií dlhodobo prepája ľudí, organizácie a komunity, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Medzinárodný rok dobrovoľníkov je ideálnou príležitosťou ukázať, aké rozmanité a dôležité dobrovoľníctvo na Slovensku máme. Registrácia aktivít pomôže nielen ich zviditeľniť, ale aj inšpirovať ďalších, aby sa zapojili,“ uviedla Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
Zacharová doplnila, že zaregistrované aktivity budú súčasťou oficiálnej komunikácie IVY 2026, získajú národnú viditeľnosť, prispejú k vytvoreniu celoslovenskej mapy dobrovoľníctva a stanú sa súčasťou vyhodnotenia Medzinárodného roka dobrovoľníkov za Slovenskú republiku.
„Medzinárodný rok dobrovoľníkov vnímame ako príležitosť posilniť dobrovoľníctvo na Slovensku nielen symbolicky, ale najmä prakticky. Chceme, aby sa doň zapojilo čo najviac aktérov a aby dobrovoľníctvo bolo viditeľné v každom regióne. Registrácia aktivít je dôležitým krokom, ktorý umožní ukázať rozmanitosť dobrovoľníckych iniciatív a ich prínos pre spoločnosť,“ uviedla Zacharová, ktorej úrad je národným koordinátorom IVY 2026.
Organizácia sa môže zapojiť dvoma spôsobmi. Buď zverejní dobrovoľnícke príležitosti v Dobrobáze (ak hľadá dobrovoľníkov), alebo zaregistruje svoje podujatie či aktivitu do kalendára IVY 2026 (ak pripravuje akciu pre verejnosť alebo konkrétnu skupinu). Obe možnosti pomôžu zviditeľniť aktivity organizácie a prepojiť ju so záujemcami. Registrácia aktivít prebieha prostredníctvom platformy dobrovolnictvo.sk alebo cez online formulár https://dobrovolnictvo.sk/registracia-aktivity/.
Svoje aktivity môžu registrovať mestá, obce a vyššie územné celky, základné, stredné a vysoké školy, mimovládne a neziskové organizácie, dobrovoľnícke centrá, verejné inštitúcie, komunitné a kultúrne centrá, podnikateľské subjekty v rámci firemného dobrovoľníctva, neformálne skupiny a občianske iniciatívy. Registrovať je možné existujúce aj nové aktivity - jednorazové podujatia aj dlhodobé projekty zamerané na komunitný rozvoj, pomoc zraniteľným skupinám, vzdelávanie, ochranu životného prostredia či ďalšie oblasti udržateľného rozvoja.
Po odoslaní registračného formulára je aktivita skontrolovaná koordinátorom a následne zverejnená v prehľade plánovaných aktivít. Po jej realizácii sa presúva do archívu uskutočnených aktivít.
„Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií dlhodobo prepája ľudí, organizácie a komunity, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Medzinárodný rok dobrovoľníkov je ideálnou príležitosťou ukázať, aké rozmanité a dôležité dobrovoľníctvo na Slovensku máme. Registrácia aktivít pomôže nielen ich zviditeľniť, ale aj inšpirovať ďalších, aby sa zapojili,“ uviedla Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
Zacharová doplnila, že zaregistrované aktivity budú súčasťou oficiálnej komunikácie IVY 2026, získajú národnú viditeľnosť, prispejú k vytvoreniu celoslovenskej mapy dobrovoľníctva a stanú sa súčasťou vyhodnotenia Medzinárodného roka dobrovoľníkov za Slovenskú republiku.