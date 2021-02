Šramko: Denne sme vybavovali vyše 40 pohrebov, je to abnormálne číslo

Bratislava 20. februára (TASR) – Aktuálna situácia v Bratislave s počtom zosnulých, pohrebov či kremácií je vážna. Pred pár týždňami však bola až kritická, no prijatými opatreniami sa ju podarilo stabilizovať. Pre TASR to povedal riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava Boris Šramko. V Bratislave v uplynulých týždňoch už vybavovali za jeden deň viac ako 40 pohrebov. Riaditeľ to označil za abnormálne číslo, ktoré v histórii Marianum zatiaľ nezaznamenali.



"Na hodinovej báze operatívne vyhodnocujeme situáciu v rámci celej Bratislavy," povedal Šramko. V hlavnom meste skrátili čas pohrebných obradov, prijali ďalších pracovníkov na výkop hrobových jám a kremačné pece v bratislavskom krematóriu fungujú takmer nepretržite. "Podarilo sa nám skrátiť čakacie doby na pohrebný obrad z 15 na zhruba desať dní, v prípade obradov v krematóriu na deväť až 11 dní. Všade inde na Slovensku pritom prekročili čakacie doby 14 dní," poznamenal Šramko.



Bratislave pomohlo, že Marianum minulý rok vybudovalo ďalšie chladiarenské zariadenie pre zosnulých na Martinskom cintoríne. Hlavné mesto tak zatiaľ nemuselo pristaviť na uloženie zosnulých chladiaci príves. "Situáciu v tomto smere zvládame," skonštatoval riaditeľ. Ak to situácia umožňuje, Bratislava naďalej pomáha so spaľovaním krematóriám v Nitre a Banskej Bystrici.